Місцеві жителі давно такого не бачили: аномальна погода налякала українців
Потужна злива накрила Черкащину в суботу, 4 липня. Вулиці обласного центру перетворилися на річки, а жителів села Васютинці Чорнобаївського району не на жарт налякав чорний смерч. Добив українців, в підсумку, град розміром з горіх, передає місцевий сайт "18000.com" (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Наголошується, що всього за 40 хвилин випало 31,4 мм опадів або 41% місячної норми. Злива супроводжувався шквальним вітром.
"Такого жаху ще в житті не бачила. Все так раптово, насувався якийсь страшний чорний смерч зі страшним звуком, і в секунди трощив усе, розкривав будинки, сараї, понівечив усе в саду і на городі, і завершив ось такенним градом. Фільм жахів", - розповідає мешканка Васютинців Наталія Тараненко.
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Раніше ми повідомляли, 30 червня сильні зливи затопили Одесу - курортне місто буквально пішло під воду.
Зокрема, залило Балківську і частину Приморської, а Ланжеронівський узвіз перетворився в справжній водоспад.
Погіршення погодних умов раніше прогнозували синоптики. Почалося все з сильного вітру зі шквалами в селищі Котовського. Потім центр Одеси накрили грози з градом.
В деяких місцях вода піднялася аж до капотів автомобілів.
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