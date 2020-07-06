У сил АТО був шанс зупинити колони бойовиків під керівництвом Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, що виходили зі Слов'янська та Краматорська

Таку заяву зробив заступник голови РНБО Сергій Кривонос, пишуть Донбас.Реалії.

За його словами, військові знали про вихід колон бойовиків Гіркіна-Стрєлкова, і в підрозділи навіть давалися точні координати.

"Маючи певну інформацію зі своїх джерел зі Слов'янська та Краматорська, ми розуміли, що вони будуть виходити. Це розуміння було чітко сформовано між 2 і 3 липня. І вже 4 числа було зрозуміло, що вони підуть в цю ніч. Ми активно вели розвідку і давали координати безпосередньо і по нічному пересуванню колони, і за денним розташуванням противника в Краматорську і потім по виходу колон Гіркіна з Краматорська. Ці координати давалися. Реалізації цих координат не було", - відверто заявив Кривоніс.

Екс-глава Генштабу ЗСУ Віктор Муженко, у свою чергу, заявив, що вогонь по бойовиках Гіркіна не вели, боячись за серйозні втрати серед мирних жителів.

"По-перше, була проблема із застосуванням артилерії, бо були вже максимальні дальності, а то й за межами максимальних дальностей можливого ураження артилерії. А якби ми застосували авіацію бомбардувальну або штурмову? Які могли б бути наслідки? Не розуміючи, хто там у нас внизу. Нас і так звинувачують в багатьох моментах, що ми діяли, умовно кажучи, неадекватно в обстановці. Тобто набагато більше застосовували сил і коштів, ніж було потрібно", - підкреслив генерал ЗСУ.

Він також додав, що ставлення до сил АТО могло кардинально змінитися після великої кількості загиблих з боку мирного населення.

"А якщо б це було підтверджено масовими жертвами? Яке було б відношення до сил АТО і як би оцінювалася ситуація по кожному військовослужбовцю, який брав у цьому участь? Це питання серйозної відповідальності", - додав Муженко, спілкуючись з журналістами.

Підсумовуючи, Віктор Муженко заявив, що в ті дні неконтрольованою залишалася територія шириною від восьми до 12 кілометрів між трасами з Слов'янська до Краматорська і Бахмута.

«У нас не було стільки сил і коштів. Загальна угруповання близько двох тисяч, з них половина на блокпостах. По-друге, ті підрозділи, які вели наступальні дії, вони були вже виснажені, їм потрібен був певний відпочинок, хоча б нічний. І потрібно було зробити перегрупування. А це час. І тільки після цього ми могли заблокувати цей простір. До жаль, це нам не вдалося і як раз це використовували бойовики», резюмував генерал ЗСУ в коментарі.

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