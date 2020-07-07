Українка обурилася умовами проведення ЗНО

Як передає Politeka.net, гнівний пост вона опублікувала на своїй сторінці в  Faccebook.

"Мене криє мідним тазом, вибачте що без жартів. Сьогодні моя дитина писала ЗНО чотири години в масці, в забитій аудиторії і вікна відкривати не МОЖНА! Вони всі написали погано, тому що людський мозок не пристосований до чотирьох годин шторму. Тому що саме через цю особливість мозку уроки і пари розбиті на час з відпочинком. Тому що коли ти знаходишся чотири години в масці в провітрюваній аудиторії, тобі хочеться блювати і здохнути", - зазначила українка.
 
Не обійшла вона стороною і нещодавно прийнятий закон, який дозволяє вступити до ВНЗ дітям з тимчасово непідконтрольних територій без ЗНО.
 
"А потім на твоє місце прийде бадьорий і свіжий сепар з ОРДЛО без ЗНО. І він вивчиться тут без мови і без армії, і збудує тут ОРДЛО. А наші діти, проблювавшись після спеки, підуть в армію, яка без мови і взагалі зовсім без віри. Тому що не можна відкривати вікна, тому що вас занадто багато, а має бути нуль", - підсумувала жінка.

Раніше ми повідомляли, що батьки абітурієнтів скаржаться, що діти отримують повістки в липні, тоді як здача ЗНО запланована лише на серпень.

Через карантину, перенесення весняного призову та ситуації з незалежним тестуванням в країні відбувається повна плутанина. Як відомо, весняний призов цього року перенесли на травень-липень, вступна кампанія ж триватиме з 1 до 22 серпня.

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випускники, школа, ЗНО

Незважаючи на обіцянки профільних міністерств не забирати нинішніх абітурієнтів в армію, 18-річні юнаки почали отримувати повістки від військкоматів. При цьому, згідно з розпорядженням уряду, хлопців у віці 18-19 років повинні були б закликати тільки за бажанням та письмовою заявою.

Нагадаємо, в 2020 році дітям дозволили вступати до ВНЗ без тестування, Рада прийняла термінове рішення.

Як повідомляла Politeka, на ВНО-2020 рахувати бали будуть по-іншому, абітурієнтів попередили про важливі зміни.

Також Politeka писала, що ціни на навчання підвищать до межі, абітурієнтів чекає сюрприз після ЗНО: "56 тисяч гривень за...".