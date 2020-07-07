Українка обурилася умовами проведення ЗНО
Як передає Politeka.net, гнівний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Faccebook.
Через карантину, перенесення весняного призову та ситуації з незалежним тестуванням в країні відбувається повна плутанина. Як відомо, весняний призов цього року перенесли на травень-липень, вступна кампанія ж триватиме з 1 до 22 серпня.
Зірка фільмів "Квартал 95" торгує пиріжками на вокзалі, актора зовсім не впізнати: "Залишився не при справах"
Розмір пенсії та правила отримання виплат змінилися, важливе повідомлення ПФУ: кому дістануться гроші
Софія Ротару вразила кадрами свого житла під Києвом, Галкін і Басков оцінили: рідкісні фото
"Сватів" перезняли без Валюхи, Мітяя і Добронравова, несподіваний результат: "Замість них..."
Незважаючи на обіцянки профільних міністерств не забирати нинішніх абітурієнтів в армію, 18-річні юнаки почали отримувати повістки від військкоматів. При цьому, згідно з розпорядженням уряду, хлопців у віці 18-19 років повинні були б закликати тільки за бажанням та письмовою заявою.
Нагадаємо, в 2020 році дітям дозволили вступати до ВНЗ без тестування, Рада прийняла термінове рішення.
Як повідомляла Politeka, на ВНО-2020 рахувати бали будуть по-іншому, абітурієнтів попередили про важливі зміни.
Також Politeka писала, що ціни на навчання підвищать до межі, абітурієнтів чекає сюрприз після ЗНО: "56 тисяч гривень за...".