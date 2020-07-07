Українка обурилася умовами проведення ЗНО

Як передає Politeka.net, гнівний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Faccebook.

"Мене криє мідним тазом, вибачте що без жартів. Сьогодні моя дитина писала ЗНО чотири години в масці, в забитій аудиторії і вікна відкривати не МОЖНА! Вони всі написали погано, тому що людський мозок не пристосований до чотирьох годин шторму. Тому що саме через цю особливість мозку уроки і пари розбиті на час з відпочинком. Тому що коли ти знаходишся чотири години в масці в провітрюваній аудиторії, тобі хочеться блювати і здохнути", - зазначила українка.

Не обійшла вона стороною і нещодавно прийнятий закон, який дозволяє вступити до ВНЗ дітям з тимчасово непідконтрольних територій без ЗНО.

"А потім на твоє місце прийде бадьорий і свіжий сепар з ОРДЛО без ЗНО. І він вивчиться тут без мови і без армії, і збудує тут ОРДЛО. А наші діти, проблювавшись після спеки, підуть в армію, яка без мови і взагалі зовсім без віри. Тому що не можна відкривати вікна, тому що вас занадто багато, а має бути нуль", - підсумувала жінка.