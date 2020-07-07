Українка покинула життя у Франції і вирушила на фронт
Історію помічника гранатометника одного з механізованих батальйонів окремої механізованої бригади імені отамана Івана Сірка, Мар'яни Савицької розповіли "АрмияInform".
Дівчина родом з Івано-Франківщини. Після закінчення вишу, в 2008 році поїхала до Варшави, щоб вчитися на психолога в Університеті імені кардинала Стефана Вишинського.
Потім вона відправилася працювати в Париж.
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Саме тоді й почався конфлікт на Донбасі. Дівчина, переглядаючи новини з України і сильно хвилювалася.
"Мої французькі друзі розпитували мене про події в Україні. Співчували втрат на фронті і в усьому звинувачували Кремль. Я ж відчувала якусь провину, за те, що така молода і здорова спокійно насолоджуюся ароматом кави у французьких кав'ярнях. А тим часом мої однолітки воюють і гинуть за Україну", - каже Мар'яна.
Після приходу до лав ЗСУ дівчину призначили стрільцем механізованого підрозділу, але вона виконувала функції психолога.
"Багато роботи були з тими воїнами, які нещодавно втратили своїх побратимів або пережили інші страшні удари долі. Намагалася всіляко достукатися до них, відвернути і зосередити їхню увагу на головному - на боротьбі з окупантами. Іноді ж було морально важко. Однак старе почуття провини, яке з'явилося ще в 2014-му, нарешті зникло. Адже я роблю те, що має як українка, - зазначає вона.
Раніше ми розповідали про українку Ольгу Прищепі, яка вже чотири роки знешкоджує міни ворога на Донбасі.
Ольга ніколи не мала справи з військом. Зі столичного бухгалтера, яким працювала багато років, вона стала начальником медичної служби батальйоні імені Джохара Дудаєва.
Зараз жінка − сапер і головний сержант інженерного взводу однієї з бригад ВСУ.
Нагадаємо, військовий РФ в прямому ефірі випадково розпатякав про злочини на Донбасі.
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