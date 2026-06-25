Дефіцит фруктів у Запорізькій області розглядають як частину ширших процесів.

Дефіцит фруктів у Запорізькій області дедалі частіше стає темою обговорення на продовольчому ринку через скорочення запасів торішньої картоплі та зміну балансу пропозиції, повідомляє Politeka.

Наразі виробники реалізують залишки минулорічного врожаю за ціною від 5 до 11 гривень за кілограм. Для порівняння, наприкінці аналогічного періоду торік показники перебували в межах 13–23 гривень.

Фахівці пояснюють поточну ситуацію одразу кількома причинами. Однією з них стало значне насичення торговельних майданчиків продукцією на старті сезону. Додатковий вплив мала тривала нестача опадів, яка позначилася на якості та характеристиках зібраного врожаю.

Водночас на український ринок продовжує надходити молода картопля із-за кордону. У магазинах її пропонують приблизно по 90 гривень за кілограм, тому різниця між вітчизняним товаром та імпортом залишається суттєвою.

Поки що споживачі не демонструють високого інтересу до ввезеної продукції. Однак зі зменшенням складських залишків потреба у зовнішніх поставках може поступово зростати.

На цьому тлі дефіцит фруктів у Запорізькій області розглядають як частину ширших процесів, пов’язаних із завершенням реалізації минулорічного врожаю та переходом до нового сезону постачання.

Додатковий вплив на ринок мають транспортні витрати. Також нерівномірний розподіл товарних партій між регіонами формує різницю у вартості залежно від місця продажу.

Аналітики прогнозують поступове зростання цінників у міжсезонний період. Найпомітніші зміни можливі після суттєвого скорочення залишків, коли роль імпортних поставок стане більш важливою для забезпечення попиту.

Подальша ситуація залежатиме від темпів надходження нового врожаю, логістичних можливостей та співвідношення між потребами покупців і наявними обсягами продукції на ринку.

Джерело: ТСН

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