Така грошова допомога для пенсіонерів в Миколаївській області дозволяє збільшити загальний розмір пенсійного забезпечення більш ніж на тисячу гривень

Частина пенсіонерів у Миколаївській області може отримувати не лише основну пенсію, а й додаткову щомісячну грошову допомогу за особливі заслуги перед державою, повідомляє Politeka.net.

Право на додаткову фінансову підтримку мають громадяни, які відзначені високими державними нагородами або мають особливий статус. Таку можливість передбачає закон "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Зокрема, грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області призначається Героям України, особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, а також громадянам, які після проголошення незалежності України були удостоєні чотирьох і більше державних нагород.

Крім того, на підвищені виплати можуть розраховувати власники почесних державних звань, серед яких народні артисти України та інші особи, чий внесок у розвиток держави був офіційно визнаний на найвищому рівні.

Окрему категорію одержувачів становлять жінки, які мають звання «Мати-героїня». Така державна підтримка передбачена для матерів, які народили та виховали до шестирічного віку п’ятьох і більше дітей.

Водночас законодавство передбачає можливість призначення виплати й батькові. Таке право виникає у випадках, коли мати померла або була позбавлена батьківських прав, а виховання дітей повністю здійснював чоловік. При цьому під час визначення права на неї враховуються не лише рідні, а й усиновлені діти.

Розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Миколаївській області залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 564 гривні, а сума грошової допомоги в Миколаївській області розраховується як певний відсоток від цієї величини.

Залежно від категорії отримувача підтримка становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму. Таким чином, розмір щомісячної допомоги коливається від 897 до 1 026 гривень і виплачується додатково до основної пенсії.

У Пенсійному фонді наголошують, що ця виплата має постійний характер і нараховується щомісяця разом із пенсійним забезпеченням. Фінансування здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Фахівці також звертають увагу, що для призначення виплати громадянин повинен належати до однієї із визначених законом категорій та підтвердити свій статус відповідними документами. У разі виникнення запитань щодо оформлення, перерахунку або призначення виплат пенсіонерам рекомендують звертатися до сервісних центрів Пенсійного фонду України.

У відомстві підкреслюють, що пенсії за особливі заслуги є однією з форм державної підтримки громадян, які зробили вагомий внесок у розвиток країни, культуру, громадське життя або були відзначені за визначні заслуги перед Україною. Такі виплати покликані забезпечити додатковий соціальний захист та підвищити рівень матеріального забезпечення заслужених громадян.

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