Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області розглядається як частина загального перегляду економічних умов роботи міських комунальних підприємств.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області у Павлограді передбачає оновлення вартості водопостачання та водовідведення після рішення виконавчого комітету міської ради, передає Politeka.

Зміни ухвалили на позачерговому засіданні, де затвердили нові розрахунки для комунального підприємства «Павлоградводоканал». Попередні розцінки діяли з 1 січня 2022 року та, за оцінками міської влади, втратили відповідність поточним економічним умовам.

Міський голова Анатолій Вершина зазначив, що утримання системи потребує значних бюджетних витрат. Лише за минулий рік на підтримку підприємства спрямували близько 100 мільйонів гривень із міського бюджету.

Оновлення тарифної політики здійснене з урахуванням постанови НКРЕКП від 30 грудня 2025 року №2277 та звернення самого водоканалу. У результаті переглянуто складові вартості послуг.

З 1 липня 2026 року в Павлограді встановлено нові розцінки: централізоване водопостачання — 84,012 грн за кубометр, водовідведення — 29,46 грн. Загальний платіж становитиме 113,47 грн за кубічний метр.

У цьому контексті підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області розглядається як частина загального перегляду економічних умов роботи міських комунальних підприємств.

Після введення нових ставок розрахунки для споживачів формуватимуться за оновленою структурою з 1 липня.

Також варто зауважити, що остаточне нарахування здійснюватиметься відповідно до показників лічильників та чинних нормативів після набуття рішенням юридичної сили.

Джерело: pv-district.online

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