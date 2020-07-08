Верховна Рада повинна прийняти окремий закон про мови національних меншин і корінних народів

Про це заявив представник президента у КСУ, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК Україна".

Іншим мовам, до яких відноситься і російська, в Україні потрібно дати гарантії розвитку національної, культурної, етнічної самобутності, впевнений нардеп.

"На сьогодні такого закону немає. Він, на моє переконання, повинен бути окремим законом. Або ж в закон "Про нацменшини" повинні бути внесені відповідні доповнення - нова редакція, де будуть передбачені як раз всі гарантії розвитку національної, культурної, етнічної самобутності. В тому числі, мовної самобутності національних меншин і корінних народів", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, Конституційний суд 7 липня приступив до розгляду подання нардепів щодо конституційності закону про українську мову.

Верховна Рада прийняла цей закон 25 квітня 2019 року, а 16 липня він набрав чинності.

21 червня 2019 року до КСУ надійшло подання 51 народного депутата з проханням перевірити на конституційність Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Також ми повідомляли, що спікер ВР здивував заявою з приводу російської мови. За словами Разумкова, мовне питання на сьогодні не повинна роз'єднувати суспільство, а сам закон має відповідати нормам Конституції.

Нагадаємо, що письменник Капранов пояснив, у що перетворився українська мова.

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