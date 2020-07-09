У Львові комунальники незвичайним способом "полагодили" ушкоджену ділянку на вулиці

Як передає Politeka.net, про такий "ремонт" тротуару у Фейсбуці повідомила львів'янка Ганна Прод.

Вона опублікувала пост з відповідними фото намальованої бруківки.

Львів'янка звернулася в групу "Гаряча лінія міста Львова" з проханням відремонтувати пошкоджену ділянку на вулиці Тракт Глинянський. дівчина опублікувала фото, на якому видно, що частину без бруківки закрили дерев'яними дошками.

Через 2 тижні вона показала результат виконаної роботи. "Прохання закрити бруківкою, а не намалювати бруківку з бетону", – написала львів'янка.

Раніше ми писали, що глава уряду Денис Шмигаль заявив про перерозподіл понад 45 мільярдів гривень, перерахувавши, кому дістануться ці кошти

У себе на Фейсбук-сторінці Шмигаль поділився звітом міністра фінансів, який був заслуханий днями на засіданні Кабміну. Зокрема, мова йшла про використання коштів Фонду боротьби з китайським вірусом, а також згаданий вище перерозподіл, яке було попередньо схвалено.

За інформацією прем'єр-міністра, з 45,7 млрд гривень:

35 млрд грн підуть на ремонт і реконструкцію доріг;

7,8 млрд грн - на доплати медикам і окремих категорій працівників, що забезпечують життєдіяльність населення;

2,9 млрд грн - на закупівлю устаткування для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я в госпітальних округах.

Нагадаємо, кардинальне рішення за кредитами прийнято: за що українцям дозволили не платити.

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