У Львові комунальники незвичайним способом "полагодили" ушкоджену ділянку на вулиці
Як передає Politeka.net, про такий "ремонт" тротуару у Фейсбуці повідомила львів'янка Ганна Прод.
Вона опублікувала пост з відповідними фото намальованої бруківки.
Львів'янка звернулася в групу "Гаряча лінія міста Львова" з проханням відремонтувати пошкоджену ділянку на вулиці Тракт Глинянський. дівчина опублікувала фото, на якому видно, що частину без бруківки закрили дерев'яними дошками.
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Через 2 тижні вона показала результат виконаної роботи. "Прохання закрити бруківкою, а не намалювати бруківку з бетону", – написала львів'янка.
Раніше ми писали, що глава уряду Денис Шмигаль заявив про перерозподіл понад 45 мільярдів гривень, перерахувавши, кому дістануться ці кошти
У себе на Фейсбук-сторінці Шмигаль поділився звітом міністра фінансів, який був заслуханий днями на засіданні Кабміну. Зокрема, мова йшла про використання коштів Фонду боротьби з китайським вірусом, а також згаданий вище перерозподіл, яке було попередньо схвалено.
За інформацією прем'єр-міністра, з 45,7 млрд гривень:
- 35 млрд грн підуть на ремонт і реконструкцію доріг;
- 7,8 млрд грн - на доплати медикам і окремих категорій працівників, що забезпечують життєдіяльність населення;
- 2,9 млрд грн - на закупівлю устаткування для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я в госпітальних округах.
Нагадаємо, кардинальне рішення за кредитами прийнято: за що українцям дозволили не платити.
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