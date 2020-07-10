Раніше ми повідомляли, що народний депутат від фракції "Голос" Кіра Рудик поскаржилася, що їй не вистачає на життя офіційної депутатської зарплати.
За її словами, 35 тисяч гривень за роботу в Парламенті недостатньо для життя, і уточнила, що не всі депутати з її фракції мають "фінансову подушку" або додаткові доплати, і це нібито є великою проблемою".
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