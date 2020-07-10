Воїн ЗСУ запропонував позбавити депутатів пільг

Як передає Politeka.net , з таким закликом виступив В'ячеслав Вінницький на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, збережених таким чином грошей вистачить для поліпшення життя потребують українців.

"Я, як контрактник, який проїдає кошти держави, вважаю за потрібне зняти всі пільги з депутатів, які прийшли до влади, бо вони туди йшли добровільно. Тих коштів вистачить на лікарні, школи, інвалідів та інших", - зазначив військовослужбовець.

Крім того, він закликав йти на службу обранців народу і їх родичів.

"У нас багато посад, очікуємо депутатів, депутатів дітей та всіх охочих", - заключив він.