Воїн ЗСУ запропонував позбавити депутатів пільг
 
Як передає Politeka.net, з таким закликом виступив В'ячеслав Вінницький на своїй сторінці в Facebook.
 
За його словами, збережених таким чином грошей вистачить для поліпшення життя потребують українців.
 
"Я, як контрактник, який проїдає кошти держави, вважаю за потрібне зняти всі пільги з депутатів, які прийшли до влади, бо вони туди йшли добровільно. Тих коштів вистачить на лікарні, школи, інвалідів та інших", - зазначив військовослужбовець.
 
Крім того, він закликав йти на службу обранців народу і їх родичів.
 
"У нас багато посад, очікуємо депутатів, депутатів дітей та всіх охочих", - заключив він.

Раніше ми повідомляли, що народний депутат від фракції "Голос" Кіра Рудик поскаржилася, що їй не вистачає на життя офіційної депутатської зарплати.

За її словами, 35 тисяч гривень за роботу в Парламенті недостатньо для життя, і уточнила, що не всі депутати з її фракції мають "фінансову подушку" або додаткові доплати, і це нібито є великою проблемою".

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