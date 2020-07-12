РФ продовжує нарощувати сили на території анексованого Криму, поставляючи озброєння, боєприпаси, інші вантажі і техніку

Так, в аннексированном Криму на об'їзній в Сімферополі і на ділянці траси "Таврида" пройшла колона військової техніки не менше 40 одиниць машин.

Про це повідомляють журналісти видання Крим.Реалії (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, рухалася військова техніка в бік Сімферополя. У самому місті були помічені військові регулювальники.

Наголошується, що основна частина техніки – військові вантажівки з відкритим кузовом. На кабінах більшості з них нанесені позначення про перевезення небезпечних вантажів і напис "тосол отрута". Номерні знаки всіх машин свідчили про прибуття з одного регіону.

Крім вантажівок, в колоні рухалися чотири бронетранспортери з великою кількістю різноманітних вантажів на броні. Ще один БТР пересувався на буксирі.

Також раніше повідомлялося, що Андреас Умланд вважає, що без прісної води аннексированный Росією Крим довго не вистоїть в умовах кліматичних змін.

Він не виключив, що, коли в Криму не буде вистачати води для споживчих потреб громадян, тоді Кремль може вдатися до сценарію військового вторгнення в Україну, і навіть відкритої війни через Північно-Кримський канал.

Нагадаємо, Херсон звернувся із закликом до Зеленського через подачу води в Крим.

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