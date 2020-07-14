Після 31 липня карантин може бути продовжений

В Україні знову хочуть продовжити карантин

Про це пише Politeka, посилаючись на сайт Сегодня.

Джерело в МОЗУкраїни повідомило виданню, що на даний момент триває дискусія про продовження карантину.

"З більшою часткою ймовірності карантин буде продовжено після 31 липня. Продовжені будуть ті карантинні заходи, які показали свою ефективність. Ті, які виявилися неефективними, будуть скасовані", – пообіцяли у відомстві.

Джерело назвало ефективні, на думку міністерства, карантинні заходи: соціальна дистанція, обмежувальні заходи в транспорті, включаючи його обробку.

"Ці вимоги універсальні для всіх областей, незалежно від рівня захворюваності", – заявили в МОЗ.

Якщо ситуація в тому чи іншому регіоні України погіршиться, то в першу чергу призупинять роботу спортзалів і стадіонів.

За інформацією МОЗ, сумарне співвідношення нових випадків захворювання китайським вірусом на межі контрольованої ситуації. Після 31 липня карантин можуть продовжити до 14 серпня (ще на 2 тижні).

"Ще немає проекту постанови, над ним поки йде робота. Дискусія йде про те, що доцільно встановити карантин на два тижні, оскільки у COVID-19 такий термін інкубаційного періоду", – підсумувало джерело.

Politeka писала, що в Одесі знову посилили карантин: що заборонено і які є винятки.

Карантин у Києві знову продовжать, заява головного санлікаря: "Найближчі півтора року ми будемо..."

Китайська вірус косить людей в Києві: Кличко налякав свіжими цифрами.