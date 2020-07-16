Середній розмір лікарняних і декретних, на які можуть розраховувати українці, помітно зріс
Відповідну статистику представила прес-служба Фонду соціального страхування. Так, за перше півріччя 2020 року середній розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності склав 321,23 грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ця сума зросла на 19,1%. Тоді українці отримували лікарняні в середньому на 51,57 грн менше.
У свою чергу, середній розмір допомоги з вагітності та пологів за рік виріс на 15,8%. Якщо раніше він становив 241,72 грн, то зараз українки, які очікують дитину, отримують 279,8 грн.
У Фонді уточнили, що декретні виплачуються в розмірі 100% середньої заробітної плати застрахованої особи. У свою чергу, розмір лікарняного залежить від тривалості страхового стажу і становить 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100 % (якщо стаж - понад 8 років або при наявності пільг згідно із законодавством).
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До цього ми повідомляли, що в Україні фінансування лікарняних і декретних перевели в оперативний режим - виплати можна отримати за один день.
Про це повідомила прес-служба Фонду соціального страхування.
Зазначимо, прискорена процедура - це не єдине нововведення. Так, Міністерство охорони здоров'я планує в серпні запустити в тестовому режимі електронні лікарняні.
Нагадаємо, правила виплат лікарняних та декретних кардинально змінилися: як отримати гроші.
Як повідомляла Politeka, українці отримали нові виплати, важлива заява Фонду соцстраху.
Також Politeka писала, що українці отримають нові виплати, Фонд соцстрахування розкрив деталі: «до 840 тисяч гривень».