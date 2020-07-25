На узбережжя Азовського моря в Приморському посаді прибило безліч водоростей, перетворивши воду в зелену рідину
Стан морської води стривожив відпочиваючих. На дикому пляжі вони зняли побачене на камери телефонів і кадрами поділилися з місцевими
Так, на кадрах видно, що водорості стали перешкодою, яка просто не дає пройти до води.
Крім того, відпочиваючі поскаржилися, що на території пляжу багато сміття, а сам берег виглядає недоглянутою.
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До речі, раніше в'їзд на пляж був платним, там стояв шлагбаум, зараз його прибрали і проїзд став абсолютно безкоштовним для всіх бажаючих.
Раніше ми писали, що у мережі обговорюють вражаючі фото з Одеси, зроблені з висоти пташиного польоту.
Фотографії у себе в Фейсбук опублікували громадські діячі Петро Обухів та Микола Вікнянський.
На знімках видно, що Чорне море в деяких місцях змінило свій колір.
Варто відзначити, що жморе позеленіло нерівномірно. Аномалія торкнулася не тільки Одеси. Зелені смуги охоплюють практично все Чорноморське узбережжя. Видно, що вони слідують за морською течією і утворюють своєрідні кола.
За словами очевидців, активне цвітіння відбувається від Фонтанки до популярного одеського пляжу Ланжерон.
У коментарях почали активно обговорювати аномалію. Жителі Одеси запевняють, що це звична ситуація – море цвіте з-за високої температури.
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А ще Politeka писала, туристи перетворили одеське узбережжя на паркування, відео: "як біля торгових центрів"
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