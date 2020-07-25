На узбережжя Азовського моря в Приморському посаді прибило безліч водоростей, перетворивши воду в зелену рідину

Стан морської води стривожив відпочиваючих. На дикому пляжі вони зняли побачене на камери телефонів і кадрами поділилися з місцевими ЗМІ . (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, на кадрах видно, що водорості стали перешкодою, яка просто не дає пройти до води.

Крім того, відпочиваючі поскаржилися, що на території пляжу багато сміття, а сам берег виглядає недоглянутою.

До речі, раніше в'їзд на пляж був платним, там стояв шлагбаум, зараз його прибрали і проїзд став абсолютно безкоштовним для всіх бажаючих.

Раніше ми писали, що у мережі обговорюють вражаючі фото з Одеси, зроблені з висоти пташиного польоту.

Фотографії у себе в Фейсбук опублікували громадські діячі Петро Обухів та Микола Вікнянський.

На знімках видно, що Чорне море в деяких місцях змінило свій колір.

Варто відзначити, що жморе позеленіло нерівномірно. Аномалія торкнулася не тільки Одеси. Зелені смуги охоплюють практично все Чорноморське узбережжя. Видно, що вони слідують за морською течією і утворюють своєрідні кола.

За словами очевидців, активне цвітіння відбувається від Фонтанки до популярного одеського пляжу Ланжерон.

У коментарях почали активно обговорювати аномалію. Жителі Одеси запевняють, що це звична ситуація – море цвіте з-за високої температури.

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