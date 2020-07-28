Карта з маршрутом російських танків, які регулярно обстрілюють позиції воїнів ЗСУ на Донбас показали в мережі

Як повідомляє Politeka.net, в Telegram-каналі "Добрий Шубін" з'явилися інформація, що знімок був зроблений в районі Донецького аеропорту.

Автор уточнює, всі танки оснащені приладами нічного бачення, а їхні екіпажі складаються з росіян.

"Все, що потрібно знати про "громадянську війну" в Україні", – написано під фото.

Раніше ми писали, що стало відомо, яке озброєння було відведено на Донбасі з позицій ВСУ.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі журналіст Олександр Махов.

Посилаючись на джерела в двох військових бригадах, які стоять на різних напрямках, журналіст зазначив, що командири підрозділів на умовах анонімності розповіли, що серед відведеного зброї були броньові машини піхоти (БМП), станкові протитанкові гранатомети (СПГ) і міномети.

"Недалеко (відвели, - ред.) БМП їздить швидко, міномети також. ПТКР (протитанкова керована ракета - ред.) залишили на місці. Всі піхотне озброєння на місці - АГС (автоматичний гранатомет, - ред.), ДШК (крупнокаліберний гранатомет, - ред.) та інше. Патрони до них в повному обсязі", - написав Махов.

Він також повідомив, що в зоні ООС заборонили інженерне обладнання позицій, оскільки окупанти часто відкривали вогонь в той час, коли бійці ВСУ копали окопи.

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