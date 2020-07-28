Карта с маршрутом российских танков, которые регулярно обстреливают позиции воинов ВСУ на Донбасс показали в сети

Как сообщает Politeka.net, в Telegram-канале "Добрый Шубин" появились информация, что снимок был сделан в районе Донецкого аэропорта.

Автор уточняет, все танки оснащены приборами ночного видения, а их экипажи состоят из россиян.

"Все, что нужно знать о "гражданской войне" в Украине", – написано под фото.

Ранее мы писали, что стало известно, какое вооружение было отведено на Донбассе с позиций ВСУ.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети журналист Александр Махов.

Ссылаясь на источники в двух военных бригадах, которые стоят на разных направлениях, журналист отметил, что командиры подразделений на условиях анонимности рассказали, что среди отведенного оружия были броневые машины пехоты (БМП), станковые противотанковые гранатометы (СПГ) и минометы.

"Недалеко (отвели, - ред.) БМП ездит быстро, минометы тоже. ПТУР (противотанковая управляемая ракета - ред.) оставили на месте. Все пехотное вооружение на месте - АГС (автоматический гранатомет, - ред.), ДШК (крупнокалиберный гранатомет, - ред.) и прочее. Патроны к ним - в полном объеме", - написал Махов.

Он также сообщил, что в зоне ООС запретили инженерное оборудование позиций, поскольку оккупанты часто открывали огонь в то время, когда бойцы ВСУ копали окопы.

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