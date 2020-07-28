Глава МОЗ Максим Степанов розповів про нововведення через карантин і закликав дотримуватися обмеженнь

Як передає Politeka.net, він повідомив подробиці під час онлайн-брифінгу 28 липня.

З 1 серпня Україну за рішенням Кабміну розділять на чотири зони за рівнем небезпеки: від "зеленої" до "червоної". Максим Степанов звернув увагу, що в "безпечній" зоні теж будуть діяти обмеження, нехай і не такі суворі, як в інших.

"Зелена зона" не означає зняття карантину. Все одно потрібно дотримуватися встановлених правил, таких як масковий режим, соціальне дистанціювання і обмеження на проведення масових заходів, тобто 1 людина на 5 квадратних метрів та інше", – заявив міністр охорони здоров'я.

Максим Степанов також розкрив, за якими критеріями фахівці Моз будуть вносити регіон в ту чи іншу зону. За його словами, є умови, за яких обмеження в окремо взятій області можуть посилити або послабити.

"Це рівень захворюваності, від заповнювання пацієнтами з COVID-19 в лікарнях, від кількості тестувань і від динаміки захворювання", - зазначив чиновник. - "Якщо п'ять днів поспіль один з цих критеріїв перевищує норму, то регіон переходить в іншу зону".

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