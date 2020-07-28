До чого потрібно готуватися потенційним пільговикам

Стало відомо, за яких умов українці можуть виходити на пенсію з мінімальним стажем

Про це пише Politeka.net.

Мова йде про українців, які можуть йти на заслужений відпочинок за "вислугою років" до досягнення загальнопенсійного віку.

Відповідно до законодавства, основною умовою призначення пенсії за вислугу років є наявність певного досвіду роботи, придбаного в установах і на посадах, які, в свою чергу, дають право на довгострокову пенсію.

Для того, щоб отримувати виплати від держави за вислугою років, необхідне дотримання наступних умов:

напрацювати мінімально необхідний стаж,

досягнути необхідного для цієї категорії пенсійного віку,

розірвати трудовий договір.

Але не варто забувати, що мінімальний страховий стаж, який дає право працівникам сфери освіти виходити на пенсію за вислугою років, також буде рости щорічно відповідно до змін до закону:

з 1 квітня 2017 по 31 березня 2018 – не менше 26,5 років;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 – не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 – не менше 27,5 років;

з 1 квітня 2020 по 31 березня 2021 – не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 по 31 березня 2022 – не менше 28,5 років;

з 1 квітня 2022 по 31 березня 2023 – не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 по 31 березня 2024 – не менш 29,5 років;

з 1 квітня 2024 або після цієї дати – не менше 30 років.

Право на одержання виплат за вислугу років мають і інші категорії українців, які прописані у відповідному законі.

Працівники, які проходять за так званими списками №1 і №2 в Законі, мають право виходу на заслужений відпочинок навіть у віці 45, 50, 55 років. Мова йде про особливо тяжкі спеціальності.

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