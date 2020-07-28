Що за люди такі...

На Львівщині хлопець закрив кошеня в 3-літровій скляній банці

Як передає Politeka.net відео своїх знущань він виклав у соцмережах, але пізніше видалив його.

Небайдужі користувачі звернулися до поліції, щоб покарати порушника. Правоохоронці вже відреагували, повідомляє Червоноградський відділ поліції.

Хлопець видалив фото і відео зі знущанням над кошеням, зате опублікував нове.

Користувачі помітили, що через брак повітря кошеня виглядає кволим і виснаженим.

Правоохоронці знайшли хлопця і пообіцяли, що хлопцеві «відкупитися» не вийде, а ось покарання йому визначить суд.

Раніше ми писали, що в Одесі – розпал туристичного сезону, і заповзятливі ділки заробляють, на гостях, як можуть.

зокрема, відпочиваючим, які гуляють по центру міста, пропонують сфотографуватися з кіньми, розмальованими «під жирафа» або прикрашені сердечками з фарби.

Інформацію про це і відповідне фото опублікували у зоозахисної групі UAnimals у Фейсбуці.

«Між тим в Одесі збоченці для розваг і прибутку продовжують розфарбовувати коней. Поліція знущанням це не вважає. Вам це здається нормальним?», – йдеться у підписі. Однак публікація викликала величезний резонанс, зібравши понад 450 коментарів. Якщо одні обурюються і закликають покарати власників тварин, то інші відзначають, що коні виглядають доглянутими, а фарба ніяк не шкодить їм.

Нагадаємо, одеситам показали, що діється в парках після пом'якшення карантину.

Як повідомляла Politeka, одеський зоопарк вперше показав людям новонародженого тигреня.

Також politeka повідомляла про те, що в аеропорту Одеси серед пасажирів виявилося більше тисячі папуг.