На Львівщині хлопець закрив кошеня в 3-літровій скляній банці
Як передає Politeka.net відео своїх знущань він виклав у соцмережах, але пізніше видалив його.
Небайдужі користувачі звернулися до поліції, щоб покарати порушника. Правоохоронці вже відреагували, повідомляє Червоноградський відділ поліції.
Хлопець видалив фото і відео зі знущанням над кошеням, зате опублікував нове.
В пір'ї, міні і без білизни: Каменських, Кароль, Дженнер і інші зірки, що вразили фігурою в чорних сукнях
Російська Кардашьян в дірявому купальнику стиснула «булочки» прямо перед камерою: «Дуже соковита»
Засмагла Каменських у чорному купальнику побешкетувала в басейні: "Затягує своїми..."
Схудла Тодоренко блиснула "підсмаженими булочками" в модному купальнику: "Який пейзаж..."
Користувачі помітили, що через брак повітря кошеня виглядає кволим і виснаженим.
Правоохоронці знайшли хлопця і пообіцяли, що хлопцеві «відкупитися» не вийде, а ось покарання йому визначить суд.
Раніше ми писали, що в Одесі – розпал туристичного сезону, і заповзятливі ділки заробляють, на гостях, як можуть.
зокрема, відпочиваючим, які гуляють по центру міста, пропонують сфотографуватися з кіньми, розмальованими «під жирафа» або прикрашені сердечками з фарби.
Інформацію про це і відповідне фото опублікували у зоозахисної групі UAnimals у Фейсбуці.
«Між тим в Одесі збоченці для розваг і прибутку продовжують розфарбовувати коней. Поліція знущанням це не вважає. Вам це здається нормальним?», – йдеться у підписі. Однак публікація викликала величезний резонанс, зібравши понад 450 коментарів. Якщо одні обурюються і закликають покарати власників тварин, то інші відзначають, що коні виглядають доглянутими, а фарба ніяк не шкодить їм.
Нагадаємо, одеситам показали, що діється в парках після пом'якшення карантину.
Як повідомляла Politeka, одеський зоопарк вперше показав людям новонародженого тигреня.
Також politeka повідомляла про те, що в аеропорту Одеси серед пасажирів виявилося більше тисячі папуг.