Останній місяць літа запам'ятається українцям аномальною спекою і високим рівнем пожежної небезпеки

Такий прогноз на серпень озвучив синоптик Микола Кульбіда, передає УНН.

За словами експерта, серпень є другим після липня по підвищенню температури повітря.

Кульбіда не сумнівається, що останній місяць літа зможе "похвалитися" великою кількістю днів з високою температурою вище +30 градусів, і не виключено, що погода зможе побити температурні рекорди.

Він попередив, що подібні температурні гойдалки підвищують рівень пожежної небезпеки, тому мешканці південних і східних областей повинні бути готові до можливих НП.

"Щодо позитивних речей, то зрозуміло, що зима 2019-2020 років, її практично не було, а раз не було, це означає, що у нас була страшна економія енергетичних ресурсів. Тобто для енергетики, для бюджету України це важливо, і тому це позитивний ефект", - підкреслив Кульбіда в спілкуванні з журналістами.

Синоптик також додав, що в серпні в Україні можливі смерчі, але не такі руйнівні, як в Сполучених Штатах.

"У нас не можуть бути смерчі 5-ї категорії, як торнадо в США, у нас вони максимум 3-ї категорії, а так в основному 1-2 категорії, як правило, значних збитків не наносять. Боятися масштабних проявів смерчів в Україні не варто, у нас не той клімат", - резюмував Кульбіда в коментарі журналістам.

Раніше ми попереджали, що циклон Dana вдарить по Україні вже сьогодні, 29 липня, через що в деяких регіонах пройдуть грозові дощі.

"Цей фронт обумовить грозові дощі, на Заході України, у Житомирській, Вінницькій та місцями в Київській областях. Решта території буде належати сухій повітряній масі", - розповіла синоптик Наталка Діденко.

Діденко також зазначила, що в інших українських областях буде жарко.

"У середу протягом дня очікується +30+35 градусів, у західних областях +26+30 градусів", - попереджала вона.

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