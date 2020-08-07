Артистка не розраховувала на такий поворот

Російську співачку Наталію Іонову, більше відому публіці як Глюкоза, не пустили в Україну, розвернувши назад у Борисполі

Кадри бесіди прикордонників з артисткою, яка незаконно відвідувала Крим, опублікувала Держприкордонслужба України.

На записі Іонова в масці відповідає на запитання під час проходження прикордонного контролю.

Коли у неї поцікавилися, коли вона востаннє відвідувала Крим, та, подумавши, відповіла, що це було в 2013 році. Однак, коли прикордонники перевірили по базі даних, виявилося, що співачка збрехала.

З'ясувалося, що в 2014 році вона виступала в Криму на фестивалі «П'ять зірок». Коли її про це перепитали, артистка відповіла: "Я не знаю, було це свято чи ні. Для мене це була просто телевізійна зйомка". При цьому Наталя навіть не змогла згадати, в якому місті це було.

Іонова пояснила, що до Криму потрапила на запрошення організаторів фестивалю, прилетівши літаком.

"Наскільки я знаю, ось такого якогось всякого замуту там не було, й Україна не оголошувала якихось там обмежень", - додала вона.

На запитання, як вона ставиться до окупації Криму Російською Федерацією, артистка відповіла:

"Я взагалі ніяк не ставлюся. Але для мене мати можливість бути на Україні набагато важливіше. Крим український".

Однак ці слова не переконали прикордонників, і вони заборонили Глюкозі приїжджати в країну найближчі три роки, вручивши відповідні документи.

"Я не розумію, за що мені відмовляють!"– відреагувала російська зірка.

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