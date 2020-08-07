Російську співачку Наталію Іонову, більше відому публіці як Глюкоза, не пустили в Україну, розвернувши назад у Борисполі
Кадри бесіди прикордонників з артисткою, яка незаконно відвідувала Крим, опублікувала Держприкордонслужба України.
На записі Іонова в масці відповідає на запитання під час проходження прикордонного контролю.
Коли у неї поцікавилися, коли вона востаннє відвідувала Крим, та, подумавши, відповіла, що це було в 2013 році. Однак, коли прикордонники перевірили по базі даних, виявилося, що співачка збрехала.
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З'ясувалося, що в 2014 році вона виступала в Криму на фестивалі «П'ять зірок». Коли її про це перепитали, артистка відповіла: "Я не знаю, було це свято чи ні. Для мене це була просто телевізійна зйомка". При цьому Наталя навіть не змогла згадати, в якому місті це було.
Іонова пояснила, що до Криму потрапила на запрошення організаторів фестивалю, прилетівши літаком.
"Наскільки я знаю, ось такого якогось всякого замуту там не було, й Україна не оголошувала якихось там обмежень", - додала вона.
На запитання, як вона ставиться до окупації Криму Російською Федерацією, артистка відповіла:
"Я взагалі ніяк не ставлюся. Але для мене мати можливість бути на Україні набагато важливіше. Крим український".
Однак ці слова не переконали прикордонників, і вони заборонили Глюкозі приїжджати в країну найближчі три роки, вручивши відповідні документи.
"Я не розумію, за що мені відмовляють!"– відреагувала російська зірка.
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