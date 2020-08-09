Окупанти вирішили остаточно добити Кримський півострів у питанні забезпечення водою

Росіяни проклали 15 труб і викачують останню воду з Тайганського і Білогірського водосховищ Криму, передає Politeka.net з посиланням на соцмережі.

Так, в Twitter з'явилося відео, на яких видно ці самі труби.

Походу всей воде в Крыму псда. Перекачка воды из Тайганского водохранилища в высохшее Симферопольское. Тайганскому уже можно ставить крест. Кто такую дичь придмал?) С Арктики надо тянуть, с Арктики)) pic.twitter.com/FpVkzczmL9 — ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) August 9, 2020

"Ось такими трубами вода з Білогірського водосховища більш, ніж за 40 кілометрів до Сімферополя, надходить в порожнє Сімферопольське водосховище. Приємно бачити шумну воду!",- каже голос за кадром.

На записі видно, що Сімферопольське водосховище почало активно заростати травою і справляє гнітюче враження.

Підпис до публікації ще менш оптимістичний.

"Походу всій воді в Криму пс*а. Перекачування води з Тайганського водосховища в висохле Сімферопольське. Тайганскому вже можна ставити хрест. Хто таку дичину придмав?) З Арктики треба тягнути, з Арктики))», - пише автор.

"Щось здається - це все показуха, тиск на жалість. Ось немає води, дайте. Але таке перекачувати - з невеликого водного ресурсу в пустелю - це дно. Тим більше такими обсягами в 5 маха, ой 5 труб)) типу джерело?)) Так джерела дають підкачку, як 100 таких труб", "А навіщо їм вода, їм що, морської мало ? Вони ж не за воду бігли голосувати, а за великі пенсії Російські. Ось нехай за ці великі пенсії воду і купують Даром в цьому світі нічого немає, тим більше задарма за підлість і зраду", "Буде війна й окупація по Херсон. Пуйло говорив, що за Крим готовий застосовувати будь-яку зброю. А вода зараз для Криму - це його виживання й утримання. Значить, буде пряме вторгнення", - реагують на побачене в коментарях.

Нагадавши, українці масово тікають з окупованого Криму, сотні людей застрягли на кордоні.

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