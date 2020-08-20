У Львові водій однієї з маршруток не захотів везти матері загиблого бійця АТО

Про це інформує Politeka, посилаючись на повідомлення у Facebook матері військовослужбовця Марії Найди.

Жінка пише, що близько 8 ранку 20 серпня вона зайшла в автобус маршртуа 217А і показала водієві посвідчення матері загиблого бійця АТО.

Однак той відмовив їй у пільговому проїзді, мотивуючи своє рішення тим, що бере пасажирів лише на сидячі місця.

Коли Марія повідомила водієві, що син її загинув, щоб інші українці могли їздити і заробляти гроші, водій нахабно відповів, що йому без різниці, хто у неї помер.

"Одне цікавить, чи довго у Львові на маршрутах працюватимуть такі водії і чому перевізники не проводять з ними виховну роботу" - обурюється Марія Найда.

Під цим повідомленням розгорілася палка дискусія, люди не приховують свого обурення.

"Скотиняка продажна, гнида вали до путіна! Тримайтеся, МАМО! Низький вам уклін і вічна пам " ять Вашому СИНОВІ! А тієї покидьок, що образив Вас - він своє отримає сповна... Не хочеться вірить,що є такі сволочі,тому,що це не люди. Від хочем щоб щось змінилось, а з таким бидлом ніколи. треба проводити виховну роботу, та так щоб вони після неї не вийшли на роботу. Іначе ніяк", - пишуть українці.

Politeka повідомляла, що в Дніпрі АТОвець "поставив на місце" водія маршрутки, який намагався відмовити йому в пільговому проїзді. Так, чоловік повідомив, що автобус маршруту 57а відправлявся з глухого кута на правому березі, приблизно о 17.25. Водій відмовив йому в проїзді за посвідченням учасника бойових дій. Маршрутник пояснив свою відмову "класично" - мовляв, пільгових місць немає, а на зауваження, що учасники бойових дій можуть їздити без обмежень за кількістю, водій сказав, що"всі так говорять".

Після цього АТОвець попередив водія про те, що буде знімати все на камеру і в разі необхідності викличе поліцію. Тоді водій відступив і дозволив учаснику бойових дій пройти в салон автобуса.

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