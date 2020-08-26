У Львові побили блогера, який на День Незалежності ображав воїнів АТО та українців
За інформацією видання "Галицькі гроші", інцидент стався в Івано-Франківську. Михайло Шпір йшов вулицею міста і ображав місцевих жителів.
"Сільське народне гуляння. Все, б*я, у вишиванках. Такі серйозні люди, святкують незалежність, і мені по*й. Який п* *дець", - говорив він.
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Крім того, Шпір дозволяв собі нецензурні вирази в бік учасників АТО.
"Добре хоч АТОшники пі**си всі в Києві зараз", - заявив він.
В результаті, чоловіка побили прямо на вулиці, але вже у Львові.
Пізніше Шпір підтвердив факт побиття і пригрозив винним «депутатськими запитами».
Також ми повідомляли, що в одному з парків в Одесі чоловік з сепаратистськими поглядами накинувся і побив дівчину за те, що вона зробила йому зауваження.
Одеситка розповіла, що прийшла в парк разом зі своєю дочкою і поки дитина гралася, присіла на лавку, де стала свідком розмови між чоловіком і жінкою.
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