У Львові побили блогера, який на День Незалежності ображав воїнів АТО та українців

За інформацією видання "Галицькі гроші", інцидент стався в Івано-Франківську. Михайло Шпір йшов вулицею міста і ображав місцевих жителів.

"Сільське народне гуляння. Все, б*я, у вишиванках. Такі серйозні люди, святкують незалежність, і мені по*й. Який п* *дець", - говорив він.

Крім того, Шпір дозволяв собі нецензурні вирази в бік учасників АТО.

"Добре хоч АТОшники пі**си всі в Києві зараз", - заявив він.

В результаті, чоловіка побили прямо на вулиці, але вже у Львові.

Пізніше Шпір підтвердив факт побиття і пригрозив винним «депутатськими запитами».

Також ми повідомляли, що в одному з парків в Одесі чоловік з сепаратистськими поглядами накинувся і побив дівчину за те, що вона зробила йому зауваження.

Одеситка розповіла, що прийшла в парк разом зі своєю дочкою і поки дитина гралася, присіла на лавку, де стала свідком розмови між чоловіком і жінкою.

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