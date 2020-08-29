Українські топ-чиновники можуть радіти після скандального рішення Конституційного Суду

Про це пише Обозреватель.

Зокрема, КСУ скасував рішення про обмеження максимальної заробітної плати посадових осіб у бюджетних організаціях, суддів, прокурорів, депутатів тощо.

Згідно з вердиктом суду, тепер топ-чиновники можуть отримувати зарплати понад 47 тисяч гривень.

Тепер якщо якийсь чиновник доведе, що йому незаконно не виплачували зарплату, за рішенням суду він зможе отримати свої гроші, списавши їх з державного бюджету.

За словами юриста Ростислава Кравця, рішення КСУ набирає чинності з моменту його оголошення, але автоматично "старі" зарплати за минулі місяці топ-чиновникам виплачувати не будуть. Однак через суд у них є всі шанси повернути свої кошти.

"Рішення КСУ може діяти на всі взаємини з роботодавців. Винагорода це частина гарантії, яку виплачує держава. Чиновники в суді мають шанс отримати ті суми, які були незаконно відняті", - продовжив фахівець.

Раніше ми розповідали, що в Україні підвищили мінімальну зарплату.

Верховна Рада голосуванням, яке відбулося 25 серпня, підвищила мінімалку до 5000 гривень.

Крім цього, наступного року влада планує ще двічі підвищити розмір мінімальної зарплати: у липні до 6 тисяч, у грудні - до 6500 гривень.

Нагадавши, Кабмін підвищив зарплати українцям, кому пощастить найбільше: "понад 10 тисяч гривень...".

Як повідомляла Politeka, істотна надбавка до зарплати, хто стане багатшим вже у вересні.

Також Politeka писала, що українців попередили про негативні наслідки підвищення зарплат.