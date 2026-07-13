Графіки відключення світла у Черкаській області на 14 липня будуть тривати в десятках будинків.

Українцям показали, якими будуть планові графіки відключення світла у Черкаській області на 14 липня, повідомляє видання Politeka.net.

Жителів низки населених пунктів попередили про планові графіки відключення світла, які відбудуться 14 липня у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на електромережах. Це має підвищити надійність електропостачання та запобігти можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

За інформацією «Черкасиобленерго», в селі В'язівок планові роботи триватимуть з 09:00 до 16:00. На цей час без електропостачання залишаться окремі будинки за адресами:

Заводянська — 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 106, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 125, 129, 133, 135, 141, 143, 145, 147, 149, 153, 155, 157.

У селі Мліїв ремонтні бригади також працюватимуть із 09:00 до 16:00. Тимчасові відключення електроенергії заплановані на окремих вулицях, де без світла залишаться будинки за адресами:

Буркута — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 63, 63А, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105

Миру — 78, 94, 96, 100, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 143, 145, 147, 149.

У селі Городище планові роботи триватимуть з 09:00 до 16:30. На час ремонту електроенергію відключать на таких вулицях:

В. Чорновола — 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 2Б, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 55А

Коцюбинського — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 36

Миру — 122, 151, 153, 155, 157.

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