Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що Ліндсі Грем не просто так помер після візиту до Києва і прогресу із санкціями проти рф, його точно вбили росіяни, і Трамп це знає, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«У п'ятницю Грем каже, що є рішення з Білого дому (ред. – щодо санкцій проти рф), а в неділю помирає вдома від серцевого нападу. Я мушу повірити, що це збіг? Давайте розбиратися. Дугін прямим текстом сказав, що Грема треба вбити, що світ стане кращим, якщо ми вб'ємо Грема. росія внесла Ліндсі Грема до списку терористів у лютому 2024 року і оголосила у розшук. І далі ця людина раптово вмирає. А я маю повірити, що це збіг? Щось багато було збігів уже у житті. Хтось скаже: «Ну зачекайте, потрібні докази». Ні, не потрібні докази. Дуже погана репутація у росії, вона постійно вбиває незаконними, таємними, секретними методами своїх ворогів», – стверджує Михайло Шейтельман.

У приклад він наводить колишнього співробітника ФСБ Литвиненка, який викривав злочинну діяльність путіна і якого вбили, підмішавши плутоній у чай, а також Навального, якого до смерті у в'язниці отруїли, тобто росіяни цим займаються весь час.

У ЦРУ, констатує експерт, це розуміють, буде ретельне розслідування, тим паче, що у США найкращі лабораторії з дослідження всяких отрут, потім інформація просочиться у пресу і ми все дізнаємося. А Трамп, наголошує він, і без розслідування розуміє, що Ліндсі Грема вбили росіяни, він знає, що путін вбивця, адже казав, що якийсь генерал застряг нібито в болотах під Києвом на танках, але, знаючи путін, той уже мертвий.

«Коли людина 100 разів щось зробила, то ви підозрюєте її, а не когось іншого. Якщо у вас щось вкрали і ви знаєте, що ось ця людина 100 разів попадалася на крадіжці, то ви підозрюватимете її, а не когось ще. Це називається репутацією. У росії репутація, що вона проводить таємні операції з вбивства важливих людей. Вони намагалися вбити главу Rheinmetall. Логічно, що вони вбили Грема, але ми дізнаємося про це не скоро, мені здається. Але Трамп про це знає. Тому навіть посмертно Грем допоможе Україні», – пояснює Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко пояснив, що заборонено розміщувати склади боєприпасів у міській забудові, щоб не було детонацій, як у Вишневому.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман пояснив, чому Трамп досі не зателефонував путіну, як обіцяв: «Формене знущання».