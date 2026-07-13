Подорожчання проїзду в Миколаївській області офіційно набуло чинності у Вознесенську, де з 1 липня запровадили нові тарифи на автобусних маршрутах, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.

Відтепер повна вартість однієї поїздки становить 20 гривень. Для пасажирів, які користуються пільгами, залишили спеціальну оплату на рівні 10 гривень. Інші умови перевезень для цієї категорії не змінилися.

У міській адміністрації пояснили перегляд розцінок зростанням витрат транспортних підприємств. Найбільший вплив на собівартість мають дорожче пальне, запасні частини, технічне обслуговування автобусів, а також збільшення витрат на оплату праці водіїв і персоналу.

Посадовці наголошують, що ухвалені зміни дадуть змогу підтримувати належний технічний стан рухомого складу, забезпечувати регулярне курсування маршрутів та підвищувати надійність пасажирських перевезень.

Водночас подорожчання проїзду в Миколаївській області називають вимушеним рішенням, спрямованим на компенсацію експлуатаційних витрат і збереження стабільної роботи громадського транспорту.

Нові тарифи офіційно діють із 1 липня 2026 року. Якщо економічні умови змінюватимуться й надалі, питання вартості перевезень можуть повторно винести на розгляд виконавчого комітету.

Мешканцям рекомендують заздалегідь уточнювати актуальну оплату на потрібному маршруті, щоб уникнути непорозумінь під час поїздки.

Крім того, в Миколаївській області подорожчання торкнулося також продуктів харчування.

Також варто зауважити, що за словами виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, за останній період суттєво подорожчали пальне, логістичні послуги, агрохімія та інші ресурси, необхідні для роботи агросектору. Це формує додатковий тиск на виробників і переробників.

Джерело: Суспільне

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