Підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькому пов'язане зі зміною механізму регулювання.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькому можуть запровадити вже з 15 липня, якщо відповідний проєкт рішення підтримає виконавчий комітет міської ради, передає видання Politeka.

Документ передбачає оновлення вартості централізованого водопостачання та водовідведення.

Згідно з проєктом, тариф на водопостачання становитиме 24,06 гривні за кубометр без ПДВ, а на водовідведення — 24,16 гривні. Для населення після нарахування податку ціна може скласти 28,87 гривні та 28,99 гривні відповідно.

Під час розгляду документа виконавчий комітет запропонував дещо нижчі показники, ніж просило комунальне підприємство. Вартість водопостачання зменшили на дві копійки, а водовідведення — на три.

У міській владі зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькому пов'язане зі зміною механізму регулювання. Раніше ціни встановлювала НКРЕКП, однак після законодавчих змін такі повноваження передали органам місцевого самоврядування.

У КП «Хмельницькводоканал» пояснюють необхідність коригування зростанням витрат на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, оплату праці та податкові відрахування. На підприємстві наголошують, що чинні розцінки більше не відповідають фактичній собівартості надання послуг.

Остаточне рішення щодо нових розцінок ухвалять після голосування виконавчого комітету. Якщо документ підтримають, оновлені тарифи почнуть діяти з 15 липня 2026 року.

Остаточний розмір оплати стане відомий після завершення процедури розгляду та офіційного оприлюднення рішення виконавчого комітету.

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