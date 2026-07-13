Енергетики зазначають, що графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 14 липня запроваджуються за окремими адресами.

Жителів Дніпропетровської області попередили про графіки відключення світла, які заплановані на 14 липня у кількох містах і населених пунктах регіону, пише Politeka.net.

Енергетики зазначають, що графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 14 липня запроваджуються для технічного обслуговування електрообладнання, ремонту повітряних ліній електропередачі та модернізації окремих ділянок мережі. Такі роботи є необхідними для підвищення надійності електропостачання, запобігання аваріям та забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

У місті Апостолове з 07:30 до 18:00 години електропостачання тимчасово припинять за адресами:

Визволення — 95;

Лесі Українки — 37А, 40.

У селі Широка Дача з 07:30 до 18:00 години без світла залишаться окремі будинки на вулицях:

Вишнева — № 16, 20, 22, 24–26, 29–37, 39, 39А, 41, 43, 44, 46, 48, 50–52, 54–56, 58–63, 66, 69, 71, 75;

Спортивна — № 14, 16, 17, 19–27, 29–49, 51–57, 59–62, 65, 66, 68, 70, 72–76, 78, 78А, 79, 80, 82, 83, 85, 89, 91, 93, 99, 101.

У Павлограді ремонтні бригади працюватимуть з 08:00 до 18:00. На цей час електропостачання буде тимчасово відсутнє за такими адресами:

Калинова — 1–3, 5, 7, 9;

Кільцева — 7;

Промислова — 1В.

Наймасштабніші планові відключення заплановані у Жовтих Водах, де роботи триватимуть з 07:30 до 18:00. Тимчасові обмеження електропостачання охоплять десятки будинків на таких вулицях:

Авангардна — 142–176 (парні)

Виноградна — 4–12 (парні)

Героїв Чорнобиля — 4, 16В, 18/2, 53–61 (непарні)

Покровська — 1, 3

Григорія Сковороди — 1, 2–8 (парні), 12–30 (парні), 34, 38, 44–60 (парні), 64

Данила Нечая — 1, 2А, 3–5, 7–14, 16–22

Донбасівська — 1–4, 6–16, 18–36, 38–48, 50–53, 55–65 (непарні), 69, 75

Жовторічанська — 5

Калинова — 2, 3, 8, 16

Кооперативна — 31–47 (непарні), 84, 86, 88, 92–100 (парні), 104, 112–118 (парні), 124, 126

Мостова — 3–13, 15–23, 25–29, 31–33, 35, 38, 40, 42–55, 57, 58, 62, 68–74 (парні)

Набережна — 1А, 3–5, 7–12, 15, 16, 18–21, 23–27, 30–34, 37, 39, 43

Поштова — 1–8, 10–16, 18–33, 35–42, 44–55, 57, 59, 61

Ярова — 2

Вереснева — 1, 2, 4–14, 16–25, 27–29, 31–50, 52–58, 60–70, 72, 74

Сергія Федорченка — 1–5, 7–9, 11–19 (непарні), 25–31 (непарні)

Соборна — 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 3В, 4–16, 16А, 17–33, 35, 39–57 (непарні)

Футбольна — 1–5, 5А, 6–11, 14, 18–30, 32, 33, 35–39, 41–44, 46, 47, 49–55, 57–76, 78, 82–88 (парні), 90А

Музейна — 42, 44, 46

Садова — 50–58 (парні), 61–71 (непарні)

Щаслива — 67–73 (непарні), 76

пров. Кобзаря — 7–33, 35, 37

пров. Медовий — 1–5, 7, 8

пров. Родинний — 2, 2А, 2Б, 2В, 29

пров. Василя Стуса — 1, 2

пров. Північний — 1–3, 5, 7, 9

пров. Сніжний — 1–10

роз'їзд Тищенка — 7.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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