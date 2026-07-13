Для частини переселенців грошова допомога для пенсіонерів ВПО в Дніпропетровській області буде автоматично продовжена ще на шість місяців.

Пенсіонери ВПО у Дніпропетровській області та після виходу на пенсію продовжують офіційно працювати, можуть і надалі отримувати грошову допомогу, але є нюанс, пише Politeka.net.

Порядок призначення та продовження таких виплат визначений постановою Кабінету Міністрів України, ухваленою у березні 2022 року. Документ регламентує механізм надання державної підтримки громадянам, які були змушені залишити свої домівки через повномасштабну війну та отримали статус внутрішньо переміщених осіб.

У Пенсійному фонді України пояснили, що для окремих категорій переселенців допомога продовжується автоматично, без необхідності повторного звернення або подання нової заяви. Це правило стосується і пенсіонерів, якщо вони відповідають установленим критеріям.

Однією з головних умов автоматичного продовження виплат є розмір пенсії. Право на подальше отримання допомоги мають пенсіонери, чия щомісячна пенсійна виплата не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей граничний показник становить 10 380 гривень.

У Пенсійному фонді також звернули увагу на питання, яке найчастіше виникає у працюючих пенсіонерів-переселенців. Фахівці наголосили, що офіційне працевлаштування та отримання заробітної плати не є підставою для припинення або скасування допомоги на проживання.

Отже, якщо внутрішньо переміщена особа пенсійного віку отримує пенсію, що не перевищує встановлений ліміт у 10 380 гривень, грошова допомога для пенсіонерів ВПО в Дніпропетровській області буде автоматично продовжена ще на шість місяців. При цьому наявність офіційної роботи, трудового договору чи додаткового доходу у вигляді заробітної плати не впливає на право отримувати державну підтримку.

У Пенсійному фонді підкреслюють, що під час автоматичного перепризначення допомоги ключовим критерієм залишається саме розмір пенсійної виплати. Якщо він відповідає встановленим вимогам, працюючий пенсіонер зі статусом ВПО не втрачає права на державну допомогу, навіть за умови офіційного працевлаштування.

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