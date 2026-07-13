Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області може стати реальністю після розгляду нового проєкту для водоканалу.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області поки не позначилося на більшості рахунків для жителів Одеси у липні 2026 року, хоча окремі зміни залишаються предметом обговорення, повідомляє Politeka.

Наразі основні комунальні платежі зберігаються на попередньому рівні. Водночас фахівці звертають увагу, що найближчим часом ситуація може змінитися через перегляд окремих складових.

Вартість вивезення побутових відходів переглядати поки не планують. Для мешканців багатоповерхівок сума залежить від компанії, яка обслуговує будинок. Власники приватних домоволодінь сплачують більше, адже обслуговування таких маршрутів потребує додаткових витрат.

Ціна електроенергії залишається на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину. Для споживачів, які користуються двозонними лічильниками, у нічний проміжок із 23:00 до 07:00 діє тариф 2,16 гривні. Це дозволяє економити під час використання побутової техніки у визначені години.

Газ для населення також продається без змін. Вартість ресурсу від «Нафтогазу» становить 7,96 гривні за кубометр, а окремо оплачується послуга розподілу, яку забезпечує місцевий оператор.

Вода разом із водовідведенням поки оплачується за чинною ставкою — близько 35,16 гривні за кубометр. Додатково передбачена абонентська плата за обслуговування мереж у розмірі 94,38 гривні.

Разом із тим Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області може стати реальністю після розгляду нового проєкту для водоканалу. Документ передбачає збільшення вартості водопостачання та водовідведення до 93,66 гривні за кубометр із ПДВ. Ініціатори пояснюють необхідність перегляду подорожчанням електроенергії, пального, матеріалів і витрат на утримання інфраструктури.

Таким чином, у липні більшість одеситів отримають платіжки без суттєвих змін. Водночас саме можливе коригування ціни на воду залишається питанням, яке може найбільше вплинути на майбутні витрати домогосподарств.

Джерело: odesa.novyny.live

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