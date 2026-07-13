Графіки відключення газу з 14 по 24 липня у Дніпропетровській області передбачені у кількох громадах регіону та обласному центрі.

Графік відключення газу у з 14 по 24 липня у Дніпропетровській області заплановані на найближчі дні через проведення технічних і газонебезпечних робіт на мережах, передає Politeka.net.

Як повідомляють у Дніпровській філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», У самому Дніпрі тимчасові обмеження торкнуться окремих адрес. Зокрема, 15 липня роботи проводитимуться на вулиці Козака Мамая, 24, а 17 липня — на вулиці Електричній, 30а.

Також, за інформацію Газмереж, графіки відключення газу з 14 по 24 липня у Дніпропетровській області передбачені в кількох громадах регіону. В Апостолівській громаді без газопостачання тимчасово можуть залишитися 204 домогосподарства приватного сектору та 23 багатоквартирні будинки. Роботи триватимуть з 14 по 17 липня у денний час.

У Новолатівській громаді подачу газу планують призупинити для 46 приватних домоволодінь. Технічні заходи заплановані на 14 та 15 липня з 08:00 до 16:00.

Наймасштабніші роботи проводяться на території Верхівцівської громади. Там можливе тимчасове припинення розподілу газу для понад п’яти тисяч приватних споживачів, мешканців 55 багатоквартирних будинків, а також низки комунально-побутових об’єктів. Роботи розпочалися 7 липня і триватимуть до 17 липня.

Окремо про тимчасові обмеження попередили жителів Широківської громади. Тут без газопостачання можуть залишитися 232 споживачі приватного сектору. Роботи заплановані на період із 21 по 24 липня.

Газорозподільна компанія наголошує, що відновлення подачі газу відбуватиметься після завершення всіх необхідних технічних процедур. Для цього мешканцям потрібно забезпечити доступ спеціалістів до газового обладнання та внутрішніх мереж у помешканнях.

Фахівці зазначають, що перед повторним підключенням проводяться обов’язкові перевірки, зовнішній огляд систем і контрольне випробування газопроводів. Лише після підтвердження безпечного стану мереж газопостачання буде відновлено у повному обсязі.

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