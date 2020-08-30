В Україні деяких водіїв можуть зобов'язати перездавати на права кожні п'ять років

Але можуть змусити перездати іспити на права не всіх водіїв, а лише деякі категорії.

Зокрема, йдеться про водіїв у яких є категорія С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E, зокрема – водії автобусів і вантажних автомобілів, передає РБК-Україна.

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Відповідний проект наказу з'явився на сайті Міністерства інфраструктури. Якщо цей наказ буде прийнятий, то всі водії автобусів і вантажних автомобілів будуть змушені кожні п'ять років проходити навчання і складати іспити, і в обов'язковому порядку – перездати екзамен на права.

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"Підтвердження професійної компетентності водіїв здійснюється шляхом складання тесту після проходження підготовчих курсів у Навчальному центрі. Необхідні знання, вміння та навички водії набувають за допомогою теоретичних і практичних занять з очної, дистанційної, або в поєднанні таких форм здобуття освіти. Підготовка водіїв за початковою програмою може проводитися за дуальною формою отримання освіти", - сказано в проекті документа.

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