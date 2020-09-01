Ветеран АТО, письменник і блогер Валерій Ананьєв поділився криком душі

Він зазначив, що в Україні склалася така ситуація, коли проблеми самогубств серед учасників війни на Донбасі повністю ігноруються.

Захисник пояснив в інтерв'ю для " 4 каналу", що штовхає людей на страшний крок і обурився через те, що держава не займається психологічною реабілітацією ветеранів.

"Коли ти опиняєшся в ситуації, де стоїш і навколо тебе руки і ноги лежать, тоді картина світу руйнується. І в голові – там не хаос. Це просто каша з думок, принципів, зіставлень. На Донбасі ти розумієш, що весь світ, яким ти його бачив і сприймав до цього, він не такий. І це руйнує свідомість. Тому часто люди з цим не справляються і кінчають життя самогубством", – зазначив Ананьєв.

Крім того, за його словами, значну роль у цьому відіграє і незрілість українського суспільства. Адже вона породжує комплекси, які не просто калічать людей, а вбивають їх в прямому сенсі.

"Наприклад, людина знаходиться на фронті. Йому волонтери наспівують на вушко, що:"ви боретеся за нас, ви – Герої". Плюс людина також себе переконує в тому, що він – красень, він воює заради тих, хто там. Поки вони там в барах, на дискотеках, бізнесом займаються, з подругами гуляють. Вони повертаються сюди в мирне суспільство з чітким усвідомленням, що вони щось робили заради когось. І вони бачать, що їм не просто тут не вдячні-багатьом в кращому випадку по фіг",- пояснив ветеран.

Продовжуючи тему, Ананьєв підкреслив, що особливо гостро проблема суїциду серед воїнів з'явилася в 2015 році, коли активна фаза війни перейшла в більш статичну.

"Хтось стикався з якимось серйозними подіями на фронті, через які їх картина світу просто була зруйнована, і вони не впоралися з цим досвідом, у когось ця образа-і люди вбивали себе. Буквально кожен місяць протягом 2015 хтось із моїх товаришів себе вбивав. У моєму батальйоні за 2015 рік Було більше самогубств, ніж у 2014 році в моїй роті було бойових втрат", – говорить письменник.

Додає драматичності цій проблемі, за словами Ананьєва, той факт, що в Україні вона абсолютно ігнорується. Адже про неї не говорять, не усвідомлюють її і не намагаються якось вирішити.

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