В Україні можуть скоротити кількість призовників цієї осені
Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію пресслужби Генерального штабу ЗСУ.
Так, у Головному управлінні персоналу Генерального штабу ЗСУ зазначили, що скорочення передбачається через намір збільшити кількість військовослужбовців військової служби за контрактом, що вимагає певної реорганізації та якісного укомплектування ЗСУ рядовим і сержантським складом.
За даними Генштабу ЗСУ, з початку 2020 року залучено до військової служби за контрактом 25 тис. людей (з них понад 2 тис. осіб офіцерського складу).
"Це дає можливість поставити питання про зменшення чисельності громадян України, які підлягатимуть призову на строкову військову службу у жовтні – грудні цього року. Відповідні пропозиції готуються для подання на розгляд до Кабінету міністрів України", - йдеться в повідомленні.
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Крім того, Законом України від 04.06.2020 № 680-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців", який набуває чинності з 01.10.2020 року, вводяться нові військові звання сержантського і старшинського складу, які будуть розділятися на молодший, старший і вищий склад.
Слід зазначити, що це не єдина законодавча зміна: передбачається також поліпшити механізми соціального захисту військовослужбовців та збільшити рівень матеріального (грошового) забезпечення.
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