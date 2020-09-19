Кому можна не робити ПЛР-тест

В Україні змінилися правила проходження 14-денної самоізоляції

Про те, за яких умов людина зможе вийти з цього періоду достроково, розповів голова МОЗ України Максим Степанов.

Він повідомив, що українці зможуть самостійно здавати повторні тести на китайський вірус вже на восьмий день самоізоляції. У разі отримання негативного результату людина зможе повернутися до звичайного життя.

«На восьмий день людина зможе самостійно здати ПЛР-тест, якщо у неї є таке бажання. Чому на восьмий? Тому що це середній термін перебування в інкубаційному періоді», - пояснив міністр.

При цьому підкреслюється, що після проходження 14-денної самоізоляції українцям буде необов'язково здавати ПЛР-тест на китайський вірус. Міністр підкреслив, що робити це потрібно буде тільки при наявності симптомів.

Ще одним нововведенням стало те, що тепер українцям не треба буде здавати тест на вірус перед плановою госпіталізацією. Однак мова йде тільки про випадки, коли у людини немає симптомів гострого респіраторного захворювання.

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Так, до Червоної зони потрапили Чоп, Бережани, Салават, Канів, Ніжин, а також деякі райони Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької та Чернігівської областей.

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