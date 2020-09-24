"Посадити всіх по домівках, щоб не було мітингів і незадоволених виборами", "задовбали все закривати. А жити на що?", "При чому тут "посадити вдома", якщо влада нічого не робить. Гроші розікрали, лікарні не обладнані, ліків немає, маски розпродали, тест зробити безкоштовно неможливо. Люди лікуються за свій рахунок. А влада тільки залякує", - писали українці в мережі.

Відзначимо, що Україні за останню добу (23 вересня) виявили 3372 нових випадки інфікування китайським вірусом. З початку пандемії в Україні діагностували хворобу у 188 106 осіб, з них 3757 – померли, 83458 – одужали, а 100 891 людина продовжує боротися з хворобою.