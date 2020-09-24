Жорсткий карантин для всієї України можуть ввести в будь-який час

Таку заяву зробив заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив.

За його словами, все може статися вже в жовтні.

"На локдаун можна піти і раніше 25 жовтня, і пізніше. Залежить тільки від зростання кількості випадків інфікування коронавірусом... Ізраїль вже пішов. Тут мало сподіватися на те, що ми не повторимо цей досвід, хоча потрібно все для цього робити", - заявив він.

віктор ляшко, карантин

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Українці по-різному відреагували на такий прогноз  заступника міністра охорони здоров'я.

"Посадити всіх по домівках, щоб не було мітингів і незадоволених виборами", "задовбали все закривати. А жити на що?", "При чому тут "посадити вдома", якщо влада нічого не робить. Гроші розікрали, лікарні не обладнані, ліків немає, маски розпродали, тест зробити безкоштовно неможливо. Люди лікуються за свій рахунок. А влада тільки залякує", - писали українці в мережі.

Відзначимо, що  Україні за останню добу (23 вересня) виявили 3372 нових випадки інфікування китайським вірусом. З початку пандемії в Україні діагностували хворобу у 188 106 осіб, з них 3757 – померли, 83458 – одужали, а 100 891 людина продовжує боротися з хворобою.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський в одному з останніх інтерв'ю заявив, що влада не може ризикувати як громадянами України, так і іноземцями, які приїжджають в країну. Тому Зеленський вважає, що рішення про заборону на в'їзд для іноземців є правильним.

Нагадавши, за крок від "червоної" зони: дніпрян масово "косить" Китайський вірус, з'явилися тривожні дані.

Як повідомляла Politeka, Кабмін прийняв нове жорстке рішення щодо карантину, що тепер буде з поїздками.

Також Politeka писала, що українці проходитимуть самоізоляцію по-новому, у МОЗ розкрили деталі.


     
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