Жорсткий карантин для всієї України можуть ввести в будь-який час
Таку заяву зробив заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив.
За його словами, все може статися вже в жовтні.
"На локдаун можна піти і раніше 25 жовтня, і пізніше. Залежить тільки від зростання кількості випадків інфікування коронавірусом... Ізраїль вже пішов. Тут мало сподіватися на те, що ми не повторимо цей досвід, хоча потрібно все для цього робити", - заявив він.
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Українці по-різному відреагували на такий прогноз заступника міністра охорони здоров'я.
Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський в одному з останніх інтерв'ю заявив, що влада не може ризикувати як громадянами України, так і іноземцями, які приїжджають в країну. Тому Зеленський вважає, що рішення про заборону на в'їзд для іноземців є правильним.
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