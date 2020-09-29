Сьогодні в Харкові проходить церемонія прощання з Віталієм Вільховим, який вижив при падінні літака АН-26, але помер у лікарні від опіків

Хлопець помер від важких травм, отриманих в результаті авіакатастрофи літака ЗСУ під Чугуєвом.

Дата вшанування ще 25-ти загиблих в авіакатастрофі військовослужбовців буде визначена після отримання висновків судово-медичної експертизи.

Кадри прощання з курсантів публікує Telegram-канал Klymenko Time.

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Хлопець помер в реанімації госпіталю, куди його доставили з опіками 90% тіла. Лікарі до останнього боролися за його життя, проте безуспішно.

Нагадаємо, авіакатастрофа сталася 25 вересня під Харковом.

Поруч з військовою частиною впав і загорівся літак Ан-26, на борту якого були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба-всього 27 осіб. 

На місці авіакатастрофи знайдені тіла 25 загиблих осіб. Ще одна людина померла в лікарні і один курсант з травмами перебуває в лікарні.


 