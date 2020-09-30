Мати В'ячеслава Золочівського, який пережив авіакатастрофу "АН-26" розповіла про пережите в ту ніч
Як передає Politeka.net, емоціями жінка поділилася з журналістами "ТСН" (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
"Я не знала, Славік живий чи ні. Я всюди його шукала очима сина. Це був якийсь страшний сон. Скільки хлопців не повернулося...", - зі сльозами на очах згадує мама слави.
Після того як з'ясувалося, що хлопець живий, вона
"Славік підняв голову, він був весь в крові, і сказав: "мама". Я відразу почала плакати і мене забрали. Я практично не сплю, я не можу після тієї ночі відійти", - поділилася жінка ледь стримуючи сльози.
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За її словами, слабка боляче пережив новину про смерть свого товариша, якого він врятував, але емоцій не показав і намагається триматися.
"Коли він дізнався, що цей хлопчик помер. Я була разом з ним в палаті... Це було страшно", - зазначила жінка.
"У нас тепер два дні народження... У мене, напевно, сльози радості, що мій син залишився живий", - розповіла мати курсанта.
Поруч з військовою частиною впав і загорівся літак Ан-26, на борту якого були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 осіб.
На місці авіакатастрофи знайдені тіла 25 загиблих осіб. Ще одна людина померла в лікарні і один курсант з травмами перебуває в лікарні.
Нагадаємо, авіакатастрофа під Харковом: літак впав прямо на узбіччі, все у вогні, кадри з місця НП.
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