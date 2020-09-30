Мати В'ячеслава Золочівського, який пережив авіакатастрофу "АН-26" розповіла про пережите в ту ніч

Як передає Politeka.net, емоціями жінка поділилася з журналістами "ТСН" (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Я не знала, Славік живий чи ні. Я всюди його шукала очима сина. Це був якийсь страшний сон. Скільки хлопців не повернулося...", - зі сльозами на очах згадує мама слави.

Після того як з'ясувалося, що хлопець живий, вона 

"Славік підняв голову, він був весь в крові, і сказав: "мама". Я відразу почала плакати і мене забрали.  Я практично не сплю, я не можу після тієї ночі відійти", - поділилася жінка ледь стримуючи сльози.

Популярні новини зараз

Помолоділа Пугачова з "унітазними зубами" і Галкін з'явилися на публіці: "Рот не закривається після..."

Скандальна Асмус в зухвалому міні вразила квітучим виглядом: "Щаслива після того, як мужик мацав?"

Комаров і Дорофєєва терміново звернулися до українців за допомогою, трагічні деталі: "давайте відмовимося..."

"Це жах": Волочкова остаточно втратила сором, змусивши чоловіків мацати її бюст, топ ганебних фото
Показати ще

За її словами, слабка боляче пережив новину про смерть свого товариша, якого він врятував, але емоцій не показав і намагається триматися.

"Коли він дізнався, що цей хлопчик помер. Я була разом з ним в палаті... Це було страшно", - зазначила жінка.

"У нас тепер два дні народження... У мене, напевно, сльози радості, що мій син залишився живий", - розповіла мати курсанта.

Поруч з військовою частиною впав і загорівся літак Ан-26, на борту якого були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 осіб. 

На місці авіакатастрофи знайдені тіла 25 загиблих осіб. Ще одна людина померла в лікарні і один курсант з травмами перебуває в лікарні.