Мати В'ячеслава Золочівського, який пережив авіакатастрофу "АН-26" розповіла про пережите в ту ніч

Як передає Politeka.net, емоціями жінка поділилася з журналістами "ТСН" (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Я не знала, Славік живий чи ні. Я всюди його шукала очима сина. Це був якийсь страшний сон. Скільки хлопців не повернулося...", - зі сльозами на очах згадує мама слави.

Після того як з'ясувалося, що хлопець живий, вона

"Славік підняв голову, він був весь в крові, і сказав: "мама". Я відразу почала плакати і мене забрали. Я практично не сплю, я не можу після тієї ночі відійти", - поділилася жінка ледь стримуючи сльози.

За її словами, слабка боляче пережив новину про смерть свого товариша, якого він врятував, але емоцій не показав і намагається триматися.

"Коли він дізнався, що цей хлопчик помер. Я була разом з ним в палаті... Це було страшно", - зазначила жінка.

"У нас тепер два дні народження... У мене, напевно, сльози радості, що мій син залишився живий", - розповіла мати курсанта.