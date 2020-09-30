ЗСУ показали, як стежать за військами Російської Федерації в анексованому Криму

Про це повідомило командування об'єднаних сил ЗС України на своїй сторінці у Facebook.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що протягом останнього місяця ЗСУ провели роботу з поліпшення системи спостереження за підрозділами російською армією, які зараз знаходяться на тимчасово окупованій території АРК Крим

Зокрема, за його словами, в рази збільшено кількісні та якісні показники всіх технічних пристроїв відеоспостереження, призначених для моніторингу військової активності на адміністративному кордоні між материковою Україною та півостровом.

"Камери відеоспостереження розставлені таким чином, що в полі їх зору немає жодної "сліпої" зони. Таким чином нам вдалося створити умови для того, щоб кожен день, вдень і вночі, при будь – яких погодних умовах і ситуаціях пильно стежити за противником і, отже, завчасно викривати його наміри", - зауважив Наєв.

Українці під відповідним постом пораділи досягненням ЗСУ, залишивши хвалебні коментарі:

"Слава Україні. Знищимо ворога", " якби це було всюди і хоча б на 60%", " застосування новітніх технологій це ще один крок до перемоги!!! Разом переможемо!!!", "З таким обладнанням ворог точно не пройде".

Нагадаємо, одеситів сполошила військова авіація НАТО над містом.

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