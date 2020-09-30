Сім'ям загиблих львів'ян в авіакатастрофі на Харківщині виплатять по 25 тисяч гривень

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Львівської облдержадміністрації.

"25 вересня біля міста Чугуїв на Харківщині в авіакатастрофі загинули 7 офіцерів і 19 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба.На жаль, серед них були також і двоє жителів Львівщини - Віталій Вільховий та Ростислав були. 28 вересня прийнято рішення виплатити сім'ям двох загиблих курсантів по 25 000 гривень з обласного бюджету", - йдеться в повідомленні.

Українці в соцмережах оцінили дану суму:

"Сумарно це навіть не ціла зарплата деяких топ чиновників, це сором. Шкода хлопців", "Жах, загинуло стільки дітей, цвіт української нації, наше майбутнє і за це 25 тис., сором, хай би кожен з тих, хто таке вирішив, відчув той біль матерів, які поховали своїх дітей!",- писали в мережі.

Зазначимо, що в офісі президента повідомили, що кожна сім'я загиблих отримає близько 1,5 мільйона гривень. Гроші мають переказати протягом наступних трьох тижнів, коли проводитиметься ДНК-експертиза тіл загиблих.

Нагадаємо, 25 вересня близько 20.50 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський сталася авіакатастрофа. Під час планових навчальних польотів впав і загорівся військовий літак марки АН-26, який здійснював посадку на аеродромі військової частини в місті Чугуїв Харківської області.

Нагадаємо, рідні загиблого в авіакатастрофі в Чугуєві зворушили розповіддю.

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