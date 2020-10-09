Привітання З Днем захисника України 2020 будуть традиційно дарувати воїнам одночасно зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, Politeka.net пропонує найкрасивіші вірші, прозу і картинки з цієї нагоди.

Історія появи Дня захисника України і коли його святкують

14 жовтня-видатний день в українському календарі, адже на нього припадає відразу кілька важливих свят, і одним з них є День захисника України 2020. У 2014 році, коли почався збройний конфлікт на Донбасі, п'ятий президент Петро Порошенко закликав скасувати радянське свято День захисника Вітчизни, яке з часів СРСР відзначали 23 лютого, і призначити чисто українську дату. Таку ініціативу підтримав Інститут національної пам'яті, а навесні 2015 року Верховна Рада прийняла відповідний законопроект. Так 14 жовтня проголосили Днем захисника України, державним святом та офіційним вихідним днем.

Дату обрали неспроста, адже саме цього дня у 1942 році заснували Українську повстанську армію, а у 1999 році президент Леонід Кучма своєю постановою оголосив День козацтва. Це символічно, адже козаки довгий час зі зброєю в руках відстоювали незалежність українських земель від іноземних загарбників. 14 жовтня також відзначають свято Покрови Богородиці, яку козацьке військо вважало своєю заступницею і зображувало на прапорах (хоругвах). Досі, через п'ять років, багато хто за старою пам'яттю святкує 23 лютого, проте нова традиція все більше зміцнюється серед українців.

Джерело фото: РадіоТрек

Як відзначати День захисника України 2020

14 жовтня потрібно вшанувати українських воїнів, які захищали і продовжують обороняти рідну землю від агресорів. Привітань з Днем захисника України 2020 заслуговують ветерани АТО і ООС, багато з яких досі охороняють рубежі на Донбасі, а також молоді солдати-строковики і службовці контрактної армії, які осягають військове ремесло і переймають досвід старших поколінь. Особливих привітань заслуговують жінки-захисниці, які вирушили в зону конфлікту і відстоюють українські землі нарівні з чоловіками. Не можна забувати і про волонтерів, які допомагають військовослужбовцям.

У своєму указі Петро Порошенко запропонував 14 жовтня всім підприємствам і установам на честь свята вивішувати Державний Прапор України. Крім того, виплачуються премії всім бійцям, які тримають оборону на Сході. У День захисника України по всій країні традиційно влаштовують святкові заходи, хоча в 2020 році їх буде проблематично влаштувати через карантинні обмеження.

Привітання З Днем захисника України 2020 у віршах

Вірші, короткі або довгі, роблять привітання максимально урочистим і надають словам значну вагу. Їх можна зачитати особисто, а також відправити повідомленням смс, в месенджерах і соціальних мережах. На честь Дня захисника України написано багато красивих віршів, серед них є смішні, прикольні, офіційні, жартівливі, урочисті. Такі привітання підійдуть, щоб піднести татові, братові, куму, чоловікові, коханому чоловікові, другу, начальнику, дядькові, колегам, синові та іншим захисникам нашої Батьківщини. Пропонуємо красиві варіанти російською та українською мовою.

В день защитника Отечества –

Будем чествовать мужчин.

Защищая человечество,

Все отважны, как один,

Так пускай же сила, мужество

Не покинут никогда.

Ваше славное содружество

Процветает пусть всегда!

***

С тобой не страшно днем и ночью,

Не устоять перед тобой!

Ты самый лучший, это точно,

Защитник мой и мой герой!

***

Всех военных Украины,

Всех защитников страны,

Кто покой наш охраняет,

Всех поздравить мы должны.

Вы смелы, храбры, отважны,

Не страшитесь вы врага,

Вы на суше, в небе, море,

Защищайте нас всегда.

Желаем воинам успеха,

Счастья в жизни и семье

Много радости и смеха,

Добиться мира на земле.

***

Джерело фото: Факти

Ти солдат і тепер захищаєш,

Рідний край від московських катів.

Ворогів клятих геть проганяєш,

Що зі зброєю вдерлася в дім.

Вірю, буде твоя перемога,

Та майбутнє щасливе життя.

В Україну я вірю та в Бога,

І чекаю на тебе щодня.

***

Україна зустрічає славне свято,

І шанує всіх синів завзято

Тих, хто здатен кожну хвилину

Боронити свою Україну!

Хай панує мир і спокій навкруги,

Хай люди радіють, діти зростають,

Хай усі проблеми будуть до снаги,

І Божа Матір нас оберігає!

***

Ти – мій танк і броненосець!

Одним словом – молодець!

Ти найкращий в світі хлопець

Ворогам усім – капець!

І за це, мій захисник,

Я тебе в цей день вітаю!

Щоб назавжди ворог зник,

Миру щиро побажаю!

Джерело фото: kolizhanka.com.ua

Привітання З Днем захисника України в прозі

Проза трохи простіша за вірші, адже її можна записати своїми словами, не піклуючись про Рим і склад. Українського захисника можна здивувати привітанням в картинках з підбадьорюючим написом. Для листівки рекомендуємо підібрати фото людини, можливо, в колі сім'ї, щоб нагадати йому про близьких, яких він щодня захищає.

Вітаю всіх солдатів з Днем захисника України. Ви-втілення мужності, сили і святого обов'язку всіх українців, тому бажаю сталевого здоров'я, стійкості духу, надійних побратимів, щоб завжди і всього вистачало як на полі бою, так і в тилу. Хочу, щоб ви скоріше вибили ворога з нашої землі і повернулися до мирного і безпечного життя в незалежній Україні.

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З Днем захисника України! Від щирого серця бажаю успіхів у всіх починаннях, здійснення всіх ідей і міцних відносин. Зроби все, щоб припинилися вибухи, не плакали рідні та близькі, а діти жили у вільній і благополучній країні з гордістю за Батьківщину. Тримайся і не поступайся ворогові жодного метра української землі!

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Сьогодні мужні українці приймають святкові привітання з Днем захисника України. Я вітають вас з цим великим святом і схиляюся перед вашою доблестю. Нехай же сміливість і сили ніколи не покидають на передовій, нехай противник поплатиться за всі свої злодіяння, а в Україні настане мир і процвітання. Бажаю здоров'я вам і всім рідним, друзям товаришам по зброї, щоб всі операції проходили за наміченим планом і окупанти раз по раз зазнавали поразки.

Джерело фото: dmsu.gov.ua

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Хочемо від душі привітати захисників з професійним святом! Цей день нагадує про великий обов'язок у житті кожного українця-зберегти мир і суверенність території рідної країни. Щиро бажаємо вірних друзів, стійкого здоров'я, великого людського щастя, виконання будь-якої мрії і благополуччя у всіх сенсах.

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У це значиме свято нехай привітання З Днем захисника України піднімуть тобі настрій і зарядять позитивною енергією на весь рік. Бажаю тобі непохитно тримати оборону свій Батьківщини, захищати народ від підступності ворогів, ніколи не здавати позиції, проявляти в будь-якій справі героїзм і відвагу.

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