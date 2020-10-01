Блогер і бізнесмен Олексій Давиденко обурився поведінкою українців під час карантину



Як передає Politeka.net , гнівний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook

За його словами, вже до багатьох в українському суспільстві прийшло розуміння, що пандемія не вигадка.

"Знову звертаюся до деб*лів які продовжують не носити маски в громадських місцях і заперечувати очевидне. Коли ви вправлялися в недоумстві і відвазі було 300 випадків на добу - сьогодні вже 4000. Ми з вами кретинами співіснуємо в одному суспільстві і одному просторі", - не підбираючи слів написав Давиденко.

Він зазначив, що носіння масок сьогодні найкращий спосіб мінімізувати ризик зараження.