Блогер і бізнесмен Олексій Давиденко обурився поведінкою українців під час карантину
Як передає Politeka.net, гнівний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, вже до багатьох в українському суспільстві прийшло розуміння, що пандемія не вигадка.
"Знову звертаюся до деб*лів які продовжують не носити маски в громадських місцях і заперечувати очевидне. Коли ви вправлялися в недоумстві і відвазі було 300 випадків на добу - сьогодні вже 4000. Ми з вами кретинами співіснуємо в одному суспільстві і одному просторі", - не підбираючи слів написав Давиденко.
Він зазначив, що носіння масок сьогодні найкращий спосіб мінімізувати ризик зараження.
"Маски потрібні тільки хворим від здорових. Але от біда - не ясно хто саме хворий. Коли ви без маски, ви наражаєте на небезпеку дверні ручки, кнопки ліфта, поручні в транспорті і слизову знаходяться поруч з вами людей. А за вами дурнями ходимо ми. У всьому цивілізованому світі просять про прості речі-носіння масок в публічних місцях і дезінфекції рук", - нагадав блогер.
"Не хочете, щоб у нас настав п**дець і всю країну знову закрили на жорсткий карантин - надіньте маску", - уклав Давиденко.
Нагадаємо, Харківщина не готова до другого етапу послаблення карнатіна.
Як повідомляла Politeka, у Харкові посилили карантинні заходи, штрафи зросли до 170 тисяч.
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