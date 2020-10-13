У кількох містах України збунтувалися і відмовилися виконувати рекомендації Міністерства освіти і науки

Зокрема, міська влада Харкова, Миколаєва, Чернівців і Житомира не хоче достроково відправляти школярів на канікули через пандемію, яка розбушувалася, передає "Сніданок з 1+1".

Так, директор Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко заявила, що рекомендації в.о. голови Міносвіти Сергія Шкарлета про те, щоб школярі пішли на канікули від 15 до 30 жовтня, "поки залишаються тільки рекомендаціями".

Вона підкреслила: до офіційного рішення Кабінету Міністрів або Міністерства освіти, харківські школярі навчатимуться у звичайному режимі.

Водночас в. о. міського голови Чернівців Василь Продан також заявив, що місто вирішило не відправляти учнів шкіл на канікули з 15 жовтня. Він пояснив таке рішення тим, що у Чернівцях немає спалаху коронавірусу.

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин на брифінгу повідомив, що в місті також завчасно не відправлятимуть на осінні канікули учнів шкіл. Планується, що почнуться канікули з 22 жовтня.

Крім того, до них приєдналася влада Миколаєва, які не рекомендуватимуть школам починати осінні канікули з четверга, 15 жовтня. Відпочивати учні та вчителі будуть, як і планувалося раніше, з 22 жовтня.

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