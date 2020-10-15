Ці дані завжди у нас орієнтовні

В Україні будівництво доріг перетворилося на головну схему з відмивання грошей

Про це в новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв.

Він звернув увагу на те, що українські чиновники звикли отримувати відкати від дорожніх тендерів.

"Вам ніколи не скажуть, скільки коштує конкретний кілометр дороги. Вам ніколи не скажуть параметри якості цього кілометра. І ви ніколи не дізнаєтеся, скільки ж було точно відремонтовано кілометрів дороги. Ці дані завжди у нас дуже орієнтовні і приблизні", - розповів ведучий.

Лесєв нагадав про те, що нове дорожнє «велике будівництво» влади підноситься українцям як проект нібито для запуску економіки і створення нових робочих місць. Однак, насправді це чергова схема, що прикриває банальне злодійство, уточнює ведучий.

Він підкреслив, що останнім часом в Україні не з'являлися ніякі нові виробничі потужності, а значить доцільність будівництва нових трас вже під питанням. Крім того, ведучий зазначив, що обсяги будівництва доріг не такі великі, щоб вимагати величезної кількості працівників.

"І найцікавіший момент. А подивіться, хто ці дороги будує. У тій же Київській області половину тендеру забрав собі турецький підрядник. Де тут підтримка вітчизняного виробника?", - поцікавився Лесєв.

Він також нагадав про те, що на будівництво доріг були списані 37 мільярдів гривень з фонду по боротьбі з китайським вірусом.

"І це коли немає нових апаратів ШВЛ. Коли немає нових госпіталів і просто ліжко-місць. Коли не збільшили кількість медперсоналу. Коли так і не купили вакцини від корони. Коли взагалі ні***а не зроблено", - обурився ведучий.

Нагадаємо, у Харкові десятки мільйонів гривень закатають в асфальт: "Капітальний ремонт був минулого року".

Як повідомляла Politeka, на що витрачають гроші зі спецфонду по боротьбі з вірусом.

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