У Львівській області пенсіонерка змушена жити в лісі

Як передає Politeka.net, свою історію Марія Нарожняк розповіла журналістам " ТСН " (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

Три роки тому пустила їх пожити, договір оренди не укладала. А зараз квартиранти виселятися відмовляються.

"Вона приїхала сюди на велосипеді, просилася, що вона ніде жити, я, як добра душа, думаю ладно. Минуло 3 роки, я кажу, що Катю звільняй будинок, вона 2 роки мене обманювала, водила за ніс, вони чекають, що я помру, щоб собі забрати будинок", - розповіла Марія Нарожняк.

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Оскільки у пенсіонерки є документи на житло, суд постановив виселити орендарів примусово. Але ті швидко оперативно подали апеляцію. 

Її розгляд аж у середині листопада. Тому поки триває судова тяжба бабуся ніде жити.

У Львівській області бабуся вимушена жити в лісі через квартирантів

У Львівській області пенсіонерка вимушена жити в лісі, бо не може виселити зі своєї оселі квартирантів. Три роки тому пустила їх пожити, договір оренди не укладала. А нині квартиранти виселятись відмовляються. В бабусі є і документи на житло, всі сусіди теж стали за нею горою - суд постановив виселити орендарів примусово. Але ті хутко подали апеляцію. Докладніше - далі.

Gepostet von ТСН am Donnerstag, 15. Oktober 2020

Користувачів мережі такий випадок просто жахнув:

"Якщо не виходить за законом, то тільки силовими методами виселяти! Немає межі підлості і нахабства", " який суд ви про що? поміняти замки і все, в разі злому викликати поліцію.. які сусіди на стороні бабки? Були б на стороні допомогли, а так всім на бабку наплювати, ось вам і сільська дружба., "Я дивуюся нашим людям ... Зібралося б все село взяли б за шкірку і копен дупен під сраку!",- писали українці в мережі.
 

 
 