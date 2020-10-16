У Львівській області пенсіонерка змушена жити в лісі
Як передає Politeka.net, свою історію Марія Нарожняк розповіла журналістам " ТСН " (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)
Три роки тому пустила їх пожити, договір оренди не укладала. А зараз квартиранти виселятися відмовляються.
"Вона приїхала сюди на велосипеді, просилася, що вона ніде жити, я, як добра душа, думаю ладно. Минуло 3 роки, я кажу, що Катю звільняй будинок, вона 2 роки мене обманювала, водила за ніс, вони чекають, що я помру, щоб собі забрати будинок", - розповіла Марія Нарожняк.
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Оскільки у пенсіонерки є документи на житло, суд постановив виселити орендарів примусово. Але ті швидко оперативно подали апеляцію.
Її розгляд аж у середині листопада. Тому поки триває судова тяжба бабуся ніде жити.
Користувачів мережі такий випадок просто жахнув: