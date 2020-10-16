У Львівській області пенсіонерка змушена жити в лісі

Як передає Politeka.net, свою історію Марія Нарожняк розповіла журналістам " ТСН " (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

Три роки тому пустила їх пожити, договір оренди не укладала. А зараз квартиранти виселятися відмовляються.

"Вона приїхала сюди на велосипеді, просилася, що вона ніде жити, я, як добра душа, думаю ладно. Минуло 3 роки, я кажу, що Катю звільняй будинок, вона 2 роки мене обманювала, водила за ніс, вони чекають, що я помру, щоб собі забрати будинок", - розповіла Марія Нарожняк.

Оскільки у пенсіонерки є документи на житло, суд постановив виселити орендарів примусово. Але ті швидко оперативно подали апеляцію.

Її розгляд аж у середині листопада. Тому поки триває судова тяжба бабуся ніде жити.

У Львівській області бабуся вимушена жити в лісі через квартирантів У Львівській області пенсіонерка вимушена жити в лісі, бо не може виселити зі своєї оселі квартирантів. Три роки тому пустила їх пожити, договір оренди не укладала. А нині квартиранти виселятись відмовляються. В бабусі є і документи на житло, всі сусіди теж стали за нею горою - суд постановив виселити орендарів примусово. Але ті хутко подали апеляцію. Докладніше - далі. Gepostet von ТСН am Donnerstag, 15. Oktober 2020

Користувачів мережі такий випадок просто жахнув: