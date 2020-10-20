А як ви відреагували на поразку Ломаченка?

Критика Василя Ломаченка з боку українців недоречна

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив економіст Юрій Атаманюк на своєму Telegram-каналі.

За його словами, негативна реакція суспільства на поразку спортсмена показує всередині України.

"Друзі! З приводу істерії навколо поразки істинного патріота України, великого боксера Василя Ломаченка. У нормальному суспільстві спорт і культура об'єднує і примиряє", - упевнений економіст.

"Якщо це не працює, а хтось зловтішається з приводу поразки великого українця, то суспільство підлягає лікуванню, а найбільш радикальні представники, які дозволяють вказувати кому в яку церкву ходити - примусовому", - підсумував Атаманюк.

Нагадаємо, в ніч на 18 жовтня в Лас-Вегасі українець програв американцеві Теофімо Лопесу, передає, позбувшись титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) і WBO (Всесвітньої боксерської організації).

За словами експертів, швидкості українця не вистачило, щоб підібратися до суперника близько і здобути дострокову перемогу, а за очками перемогу одноголосним рішенням судді віддали американцеві.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".