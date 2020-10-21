Пропагандиста Кремля Бориса Корчевникова помітила на вулицях Києва

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, відомий раніше російський актор і зірка популярного в РФ серіалу "Кадетство" опублікував на своїй сторінці в соцмережі фото, зроблене на в'їзді в українську столицю. Корчевников залишив знімок майже без підпису, додавши лише смайлик у вигляді серця.

Згодом на візит пропагандиста Кремля з'явилася реакція українських прикордонників. Зокрема, після перевірки даних про росіянина йому офіційно заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки.

Так, спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що після публікацій в ЗМІ інформації про перебування Корчевнікова в Києві прикордонники провели перевірку і встановили, що він порушував українське законодавство - відвідував окупований Крим.

При цьому, за словами Демченка, на момент в'їзду пропагандиста до Києва правоохоронці не мали інформації про його порушення, і в них не було доручень щодо заборони в'їзду росіянина.

Слід зазначити, що після окупації Криму Корчевников декілька разів незаконно відвідував півострів, а під час своїх ефірів на пропагандистських російських телеканалах він неодноразово називав українців "хунтою" і "фашистами".

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