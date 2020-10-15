Підручник історії України з описом російської окупації Криму і Донбасу викликав обурення в РФ

Зокрема, в прямому ефірі пропагандистської передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" російський політолог Дмитро Куликов обурився, побачивши підручник для школярів 11 класу, в якому дані оцінки діям російської влади в Криму і на Донбасі.

Частина відео була опублікована у соціальній мережі Twitter.

У прямому ефірі Куликов заявив, що цілий розділ підручника присвячений війні України і Росії, яка почалася в 2014 році з окупації Криму і продовжилася вторгненням на Донбас.

"Ось я побачив підручник український. І там цілий розділ присвячений українсько-російській війні. Там написано, що "Росія планомірно готувала війну проти України, щоб відібрати Крим і Донбас". Це фальшивка, на якій ніде ставити клейма! Маячня! Ось таке у вас викладають!"- стверджує російський експерт.

За його пропагандистською теорією такі підручники покликані налаштувати українське населення проти росіян.

Хороший значит учебник, надо брать pic.twitter.com/lWDXQ6Q6k9 — Zar Zar (@ZarUA500) October 14, 2020

Нагадаємо, що Росія анексувала український півострів Крим 16 березня 2014 року всупереч угодам Радянського періоду та Будапештському меморандуму.

Після цього Росія почала війну проти України. Багато експертів називають це прагненням Росії відвернути увагу від Криму. На щастя, Кремлю це не вдається. Міжнародне співтовариство принципово стоїть на тій позиції, що Крим це невід'ємна частина суверенної України.

Крім того, Місія ОБСЄ постійно фіксує присутність російської техніки на Донбасі, яку використовують проти українських захисників. Тому, щоб там не говорили пропагандисти Кремля, але докази їх агресії в Україні на обличчя.

Нагадаємо, що Соловйов "знайшов" пряму спадкоємицю Київської Русі